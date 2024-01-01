Hamas’ın üç teklifi: Birleşik Filistin için adım attı

Hamas ve işgalci İsrail arasında kalıcı bir ateşkes sağlanması için kesilen görüşmeler kaldığı yerden devam ediyor. Yeni Şafak, 2 hafta önce temasa geçen tarafların Katar arabuluculuğunda yeniden görüşmeler yürüttüğünü ve Hamas’ın 3 teklifte bulunduğunu öğrendi. Bu maddeler, kalıcı ateşkes, esirlerin takası ve en önemlisi de Doğu Kudüs, Batı Şeria, Gazze’yi kapsayan Filistin devletinin kurulması. Hamas, El Fetih liderlerinin devlet başkanı olmasını da kabul etti.





PARÇA PARÇA BIRAKACAK

Katar’ın arabuluculuğuyla yapılan görüşmelerde Hamas’ın ilk şartı esirlerin karşılıklı olarak tamamen serbest bırakılması. Katar’ın ABD’ye ilettiği bu konunun İsrail tarafından kabul edildiği öğrenildi. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte İsrail hapishanelerde tutuklu kalan tüm Filistinliler’in serbest bırakılması bekleniyor. Hamas’ın da elinde bulundurduğu esirleri bırakacağı belirtildi. İsrail’in ilk esir takası sırasındaki anlaşmaya uymaması ve sürekli ertelemesine karşı Hamas’ın rehine ve esirleri parça parça bırakacak.





EL FETİH’E RAZI OLDU

Hamas ile İsrail arasında gerçekleşen görüşmelerde Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’nin de içinde yer aldığı bir Filistin devleti’nin kurulması konusunda taraflar arasında anlaşma sağlandı. İsrail’in, Hamas’ın koyduğu şartları kabul ederken Filistin Devleti’nin kurulmasıyla birlikte ülkenin gelecek lideri arasında bir şart bulunmuyor. Devletin kurulması karşısında Fetih’ten de bir liderin gelmesini kabul edeceğini belirten Hamas, siyasi olarak geleceğini düşünmediğini belirtiyor ve gerekirse siyasi olarak kaybetmeyi göze aldıklarını belirtiyor. Hamas ve İsrail arasında gerçekleşen ve anlaşmaların tıkandığı nokta olarak belirtilen en önemli konu ise İsrail’in saldırıları durdurması.





ELİNİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

İsrail’in saldırılara devam edip, masada elini güçlendirerek taleplerini kabul ettirmeye çalıştığı belirtiliyor. Bu yüzden İsrail’in görüşmelerdeki 3 konudan ikisinin anlaşılmasına rağmen savaşın durması konusundaki ısrarı görüşmeleri tıkasa da görüşmeler hala devam ediyor.



