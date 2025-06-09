Hamas'tan İsrail'in Madleen gemisine müdahalesine tepki: Organize bir devlet terörü

Gazze'nin yalnız olmadığı, dünyanın dört bir yanındaki özgür halklar tarafından desteklendiği ve faşist işgal karşısında insanlık vicdanının hala canlı olduğu ifade edilen açıklamada, gemide alıkonulanların hayatlarından İsrail'in sorumlu olduğu belirtilerek, aktivistlerin derhal salıverilmeleri istendi.