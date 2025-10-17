Yeni Şafak
Hamas'tan 'İsrailli rehineler' açıklaması: Zaman gerekiyor

00:0017/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
Hamas, İsrailli askerlerinin cesetlerinin yıkılan binalarda ve tünellerde kaldığını açıkladı.
Hamas, İsrailli askerlerinin cesetlerinin yıkılan binalarda ve tünellerde kaldığını açıkladı.

Hamas, ölen İsrailli rehinelere ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada İsrailli rehinelerin cenazelerinin teslimi için zaman gerektiği belirtildi. Hamas, bazıları saldırılardan kapanan tünellerde; bazılarının ise yıkılan binaların enkazları altında kalan cesetlerin çıkarılması için özel ekipman gerektiğini ve İsrail'in bu ekipmanlarını geçişini engellediğini kaydetti.

Mısır'da atılan imzaların ardından Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girdi.

Hamas bu kapsamda 150'den fazla İsrailli rehineyi serbest bıraktı, birçok İsrailli askerin cesedini de teslim etti.

Ancak ABD ve İsrail, İsrail askerlerinin cesetlerinin üzerinden birçok defa algı oyununa girişti.

Hamas'ı suçladılar

Her iki ülke, Hamas'ın elinde daha fazla ceset olduğunu ve bunları bilerek vermediğini iddia etti.

Hamas'tan konuya ilişkin yapılan yeni açıklamada bu manipülasyonlara cevap verildi.

Açıklamada İsrailli rehinelerin cenazelerinin teslimi için zaman gerektiği belirtildi.

"İsrail engelliyor"

Hamas, bazıları saldırılardan kapanan tünellerde; bazılarının ise yıkılan binaların enkazları altında kalan cesetlerin çıkarılması için özel ekipman gerektiğini ve İsrail'in bu ekipmanlarını geçişini engellediğini kaydetti.

Hamas daha önceleri yaptığı açıklamalarda birçok İsrailli rehine askerin İsrail'in saldırıları sonucu öldüğünü belirtmişti.




