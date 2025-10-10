Üç kritik gün

Mısır'da dün imzalanan ateşkes sürecini Yeni Şafak’a değerlendiren Hamas yetkililerinden Talal Nassar, “Ebu Ubeyde daha önce, ‘Netanyahu diz çökerek, Hamas’la anlaşma yapmaya gelecek’ demişti. Nitekim öyle de oldu; Hamas kaldı, Gazze kaldı” ifadelerini kullanarak, anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgiler paylaştı. Nassar, “Şu anda Hamas’ın elinde yaklaşık 20 canlı İsrail asker esir, 25’ten fazla İsrail askeri cenazesinin bulunduğunu tahmin ediyoruz" dedi.





SÜREÇ BUGÜN BAŞLIYOR

Nassar, “Cuma (bugün) itiraz süreci açılacak ve o akşam itibarıyla İsrail ordusu üzerinde uzlaşılan haritaya göre sahadan çekilmeye başlayacak. Cumartesi günü çekilme süreci devam edecek. Hamas, esirleri hazırlayacak ve teslim edilecek durumdaki cenazeleri teslim edecek. Pazartesi günü ise Mısır, Katar, Amerika ve Türkiye’nin gözetiminde esir değişimi resmen uygulanmaya başlayacak” ifadelerini kullandı. İnsani yardım girişi maddesinin ertelenmeyeceğini, acil bir şekilde uygulamaya geçirileceğini belirten Nassar, “Anlaşmaya göre günlük 400 ila 600 TIR girişi yapılacak” dedi.





ABDULHAMİD'İN EMANETİ

Türkiye’nin gücü karşısında İsrail’in korku duyduğunu belirten Nassar, “Türkiye Filistin halkına verilen desteğin gerçek bir sembolüdür. Türkiye’nin gücü karşısında İsrail gerçekten korku duymaktadır. Türkiye bu anlaşmanın garantörüdür ve Türkiye’nin garantörlüğünden gurur duyuyoruz” İfadelerini kullandı. Nassar, “Filistin, Sultan Abdülhamid Han’ın emanetidir. Filistin bizim emanetimizdir. Ya özgürleştirene kadar ya da bu uğurda can verene kadar” dedi.



