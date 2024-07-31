Haniye'nin şehadeti sonrası Filistin'de ayaklanma çağrısı

"Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, şehit komutan İsmail Haniye'nin yasının tutulduğu bir dönemde, tüm Filistin halkı ve dünyanın özgür halklarına, bu korkak suikastın halkımızın direnme ve dayanma iradesini kıramayacağını, aksine bağımsızlık ve özgürlük için haklarımıza, ilkelerimize, mücadelemize ve direnişimize bağlı kalarak ilerleme kararlılığımızı artıracağını teyit etmektedir."