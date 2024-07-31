Haniye'nin şehadeti sonrası Filistin'de ayaklanma çağrısı

Komite, Filistinlilere grev ve temas hatlarında protesto yürüyüşleri düzenleme çağrısı yaptı.
Haniye'nin vefat haberi, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki cami hoparlörlerinden ilan edilirken birçok kentte de greve gidildi.
İran'da alçak suikast
Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.