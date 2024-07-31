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Dünya

Haniye'nin şehadeti sonrası Filistin'de ayaklanma çağrısı

Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen suikastla hayatını kaybetmesine tepki olarak genel grev ve temas hatlarında protesto çağrısı yaptı.

10:32 - 31/07/2024 Çarşamba
AA
İsmail Haniye
İsmail Haniye
Komiteden yapılan yazılı açıklamada,
"Büyük milli lider İsmail Haniye suikastı, uluslararası toplumun savaşı durdurma ve işgalcilerin işledikleri suçlardan yargılanması konusundaki acziyeti ışığında, Siyonist devlet terörü, soykırım, yıkım ve yok etme savaşı çerçevesinde gerçekleştirildi."
ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, şehit komutan İsmail Haniye'nin yasının tutulduğu bir dönemde, tüm Filistin halkı ve dünyanın özgür halklarına, bu korkak suikastın halkımızın direnme ve dayanma iradesini kıramayacağını, aksine bağımsızlık ve özgürlük için haklarımıza, ilkelerimize, mücadelemize ve direnişimize bağlı kalarak ilerleme kararlılığımızı artıracağını teyit etmektedir."

Komite, Filistinlilere grev ve temas hatlarında protesto yürüyüşleri düzenleme çağrısı yaptı.


Haniye'nin vefat haberi, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki cami hoparlörlerinden ilan edilirken birçok kentte de greve gidildi.



İran'da alçak suikast


Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.


İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.



#Filistin
#grev
#İsmail Heniyye
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