Hankendi’deki çevre katliamına ‘Dur’ dediler

Bölgede bulunan bakır ve altın madenlerinden çıkan atıkların akarsulara karıştırıldığı, asırlık ağaçların kesilerek bölgede çevre katliamı yapıldığını söyleyen çevreciler, “Azerbaycan tektir, servetine sahiptir” sloganları atarak Ermenilerin tek geçiş noktasına set çekti. Onlarca STK ve vatandaşlar, buradaki geçiş noktasında bulunan Rus güvenlik ekiplerinin kurduğu 2 kontrol noktası arasında 134 gündür eylem yapıyor.

Eylem noktasında, çevre katliamının delilleri de sergileniyor. Bunlar arasında Kalbajar Bölgesi’nin Heyvali Köyü’nde bulunan gölün, kullanılan atıklar nedeniyle 2015’ten 2017’ye kadar değişimi gözler önüne seriliyor. Yine Kalbajar’da ağaçların kesilip yakıldığı görülüyor. Zangilan’daki kireç taşı madeninde görülen çevre tahribatı da sergilenen bir diğer çevre katliamının delili olarak gösteriliyor.