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Dünya

Hankendi’deki çevre katliamına ‘Dur’ dediler

Azerbaycanlı STK’lar, Hankendi’deki çevre katliamına karşı 134 gündür eylem yapıyor. Bölgede bulunan bakır ve altın madenlerinden çıkan atıkların akarsulara karıştırıldığını, asırlık ağaçların kesilerek bölgede çevre katliamı yapıldığını söyleyen çevreciler, Ermenilerin tek geçiş noktasına set çekti.

Burak Doğan
04:00 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Azerbaycanlı STK’lar, çevre katliamına karşı eylem yapıyor.

Azerbaycanlı STK’lar, çevre katliamına karşı eylem yapıyor.

Azerbaycan’da işgalden kurtarılan Şuşa’nın karşısındaki Hankendi bölgesinden Ermenistan’a geçişi sağlayan Laçin Koridoru’nun Şuşa noktasında, Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşları 134 gün önce başlattıkları çevre eylemini sürdürüyor.

DOĞAYA SAHİP ÇIKIYORLAR

Bölgede bulunan bakır ve altın madenlerinden çıkan atıkların akarsulara karıştırıldığı, asırlık ağaçların kesilerek bölgede çevre katliamı yapıldığını söyleyen çevreciler, “Azerbaycan tektir, servetine sahiptir” sloganları atarak Ermenilerin tek geçiş noktasına set çekti. Onlarca STK ve vatandaşlar, buradaki geçiş noktasında bulunan Rus güvenlik ekiplerinin kurduğu 2 kontrol noktası arasında 134 gündür eylem yapıyor.

ÇEVRE KATLİAMI FOTOĞRAFLARDA

Eylem noktasında, çevre katliamının delilleri de sergileniyor. Bunlar arasında Kalbajar Bölgesi’nin Heyvali Köyü’nde bulunan gölün, kullanılan atıklar nedeniyle 2015’ten 2017’ye kadar değişimi gözler önüne seriliyor. Yine Kalbajar’da ağaçların kesilip yakıldığı görülüyor. Zangilan’daki kireç taşı madeninde görülen çevre tahribatı da sergilenen bir diğer çevre katliamının delili olarak gösteriliyor.



#Azerbaycan
#Hankendi
#Çevre Katliamı
#STK
#protesto
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