Harekât doludizgin

İlçe batısındaki Raco beldesine bağlı Aşağı Gulyan, Yukarı Gulyan, Şeyh Bilal köylerini, Cinderesi’ndeki Kurdane, Yukarı Meski, Aşağı Meski köyleri ile stratejik öneme sahip 524, 544 ve 801 rakımlı tepeleri, Mabadlı’ya bağlı Kokan ve Darkır köylerini, ilçe kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Küçük Meydan köyünü PKK’dan arındırdı. Böylece Afrin genelinde temizlenen bölge sayısı 220’si köy, 44’ü kritik nokta olmak üzere 264’e ulaştı. Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, önceki gün Kefer Çil’i de alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaşmıştı. Merkezi kuşatan güvenlik güçleri buradan güneye gitmek isteyen sivillere güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.



Gel teslim ol

TRT radyodan sürekli çağrı yapılan ve zaman zaman havadan bildiriler atılan Afrin halkına dün bir mesaj daha verildi. Türk jetleri Afrinlilere yönelik iki dilde hazırlanan (Türkçe ve Kürtçe) bildirileri havadan attı. Bildiride halka, teröristlerin kendilerini kalkan olarak kullanmalarına izin vermemeleri istendi. Terör örgütü içerisindekilere yönelik yazılan diğer bildiride ise PKK’lılara ‘teslim ol’ çağrısı yapılarak şöyle denildi: “Türk Silahlı Kuvvetleri barış, huzur ve güven getirmek için Afrin’dedir. Seni asılsız ve boş vaatlerle kandıranların oyununa gelme, aldanma. Seni öne sürenler Afrin’den kaçıyor, en güvenli, en iyi şartlarda yaşamaya devam ediyor. Seni kullanan eli kanlı terör örgütünden uzak dur. Sana uzattığımız ele güven. Türkiye’nin adaletine güven. TSK’ya güven. Gel teslim ol. Afrin’de huzur ve barış dolu bir gelecek seni bekliyor.”