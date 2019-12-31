Dünya Haşdi Şabi taraftarları ABDnin Bağdat Büyükelçiliğine girdi Diplomatlar binayı daha önce terk etti
AMERİKA

Haşdi Şabi taraftarları ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine girdi: Diplomatlar binayı daha önce terk etti

Irak, ABD ile İran arasında yaşanan gerilimlere sahne olmaya devam ediyor. Başkent Bağdat'ta yüzlerce kişi, Amerikan ordusunun İran destekli gruplara yönelik saldırısını protesto etmek için ABD Büyükelçiliği binasına geldi. Sloganlarla başlayan gösteri, şiddete dönüştü. Elçilik binasının duvarlarını yakan göstericiler, kısa süre sonra binanın içerisine girdi. ABD büyükelçiliğinin çalışanlarını tahliye ettiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Yerel medyaya göre elçilikteki ABD'li diplomatlar daha önce binayı terk etti.
Yerel medyaya göre elçilikteki ABD'li diplomatlar daha önce binayı terk etti.

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi yanlısı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını basarak içeri girdi.

  • Protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin kapısını kırdı.

Haşdi Şabi yanlıları ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine girmeye çalışıyor
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Haşdi Şabi yanlıları ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine girmeye çalışıyor
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi yanlıları elçilik binasına girmeye çalışıyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Haşdi Şabi yanlıları, ABD'nin Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Haşdi Şabi taraftarları elçilik binasına girmeye çalışıyor. ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırısını kınadıklarını ifade eden yanlılar, “ABD'ye ölüm' sloganları atıyor. ABD bayrağını da yakan Haşdi Şabi yanlıları, güvenlik kameralarını söktü.

Taraftarlar büyükelçilik binası önünde toplandı.

ABD-İran gerilimi Irak'ı ateşin ortasına atıyor
DÜNYA
ABD-İran gerilimi Irak'ı ateşin ortasına atıyor

Iraklı göstericiler ABD karşıtı sloganlar atarak elçilik binasına girdi.

ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

Göstericiler elçilik binasına girmeden önce dış duvarını ateşe vermişti.

Haşdi Şabi komutanları da binanın önünde olduğu bildirildi.

Irak'taki ABD saldırısında 19 Haşdi Şabi mensubu öldü
DÜNYA
Irak'taki ABD saldırısında 19 Haşdi Şabi mensubu öldü

ABD'nin Hizbullah Tugayları'na yönelik saldırısı

ABD Savunma Bakanlığı önceki gün, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugayları'nın, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

  • Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti.

Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

"Hizbullah Tugayları" ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.

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Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, ‘Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 kitaplık okuma listesi’nin beşincisini yayınladı. Kaplan böylece üç yıldır peyderpey yayınladığı listeyi tamamlanmış oldu. Genç kuşağa medeniyet perspektifi ile Müslümanca düşünme melekeleri kazandırmayı hedefleyen Kaplan, dil zevki oluşturulması için de ipuçları vermeye devam ediyor.
Soğuk alerjisi olanlara 'buz-küp' testi önerisi: Bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir
Hayat

Soğuk alerjisi olanlara 'buz-küp' testi önerisi: Bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir

Soğukla her temasta el ve ayaklarda şişme, kızarıklık görülmesinin soğuk alerjisinin işareti olduğu, bu durumun buz-küp testi ile ortaya çıkarılabileceği belirtildi. Prof. Dr. Bülent Şekerel, "Soğuk alerjisi bulunanlarda dondurma yediklerinde dilde, dudaklarda, boğazda şişmeler oluşarak nefes alıp verme sıkıntılı hale gelebilir hatta nefes yolu şişerek kapanabilir. Benzer şekilde bu kişiler soğuk havuza ve denize girdiklerinde kan basıncında düşme, şok, bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir." bilgisini verdi.
Emniyet kemerini bağlayıp uçuşa geçin
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Emniyet kemerini bağlayıp uçuşa geçin

Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği yerli otomobile ünlü şarkıcı Murat Kekilli’den şarkı geldi. Birlik ve beraberlik ruhunun ortaya çıkardığı bu motivasyonun tadının çıkarılması gerektiğini belirten Kekilli, “Emniyet kemerimizi bağlayıp uçuşa geçin. Kalbinizden taşan mutluluk duygusunun tadını çıkarın” dedi.

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