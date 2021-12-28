Dünya Haşdi Şabiden Irakta darbe girişimi
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Haşdi Şabi’den Irak'ta darbe girişimi

10 Ekim’deki Irak seçimlerinde kan kaybeden İran kontrolündeki Haşdi Şabi milisleri, Bağdat’ta sokaklara döküldü. Hükümet binaları ve elçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge’ye ilerleyen kalabalık Federal Mahkeme binasını kuşattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Haşdi Şabi’den Irakta darbe girişimi
Göstericiler, genel seçimlerin iptali istemli davanın görüşüldüğü Irak Yüksek Federal Mahkemesi binasını kuşattı.

10 Ekim’de Irak’ta yapılan erken genel seçimlerde büyük kan kaybeden İran’a yakın Fetih Koalisyonu ve Haşdi Şabi’nin diğer siyasi uzantılarına mensup yüzlerce kişi seçim sonuçlarına itiraz etmek için sokağa döküldü.

Göstericiler, genel seçimlerin iptali istemli davanın görüşüldüğü Irak Yüksek Federal Mahkemesi binasını kuşattı ve içeriye girmeye çalıştı. Tansiyonun yükselmesi ile güvenlik güçleri ve göstericiler arasında arbede yaşandı.

POLİS ÇEKİLDİ ORDU DEVREDE

Haşdi Şabi yanlıları ile güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlik üzerine polis geri çekildi, olaylara müdahale için ordu devreye girdi. Pek çok cadde ve köprü ulaşıma kapatılırken, kentteki ana ulaşım bölgelerinden Cumhuriyet Köprüsü ile Yüksek Köprü’nün de ulaşıma kapatıldığı belirtildi. Güvenlik güçleri, mahkeme binası önünde güvenlik şeridi oluşturdu. Çevrede zırhlı araçların konuşlanması dikkat çekti.

BAĞDAT’A 300 ARAÇLA GİRDİLER İDDİASI

İstihbarat teşkilatına ait 3 insansız hava aracının Federal Mahkeme binası üzerinde gözlem uçuşu yaptığı kaydedildi. Bağdat’ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye ilerleyen kalabalık, alana giriş-çıkışları engelledi. Göstericilerin bölgeye baskın yapma ihtimaline karşı, Yeşil Bölge’nin girişlerine asker takviyesi gerçekleştirildi. Ayrıca yerel basın, İran’a yakınlığı ile bilinen“İşbirliği Çerçevesi” yanlılarının dün gece yaklaşık 300 araçla Bağdat’a girmeye çalıştığını aktardı.

SEÇİMLER İPTAL EDİLMEYECEK

Öte yandan Irak resmi ajansı INA’nın haberine göre, seçim sonuçlarına ilişkin itirazların değerlendirildiği davada karar çıktı. Mahkeme, seçim sonuçlarının iptali için yapılan başvurunun reddine hükmetti. Milletvekili sayısı 47’den 17’ye düşen İran yanlısı Fetih Koalisyonu, seçimlerde “hile” yapıldığını iddia etmiş ve 4 Aralık’ta Yüksek Federal Mahkeme’ye başvurmuştu. Alınan son karara itiraz yolunun da kapalı olduğu ifade ediliyor. Çıkan karar sonrası kentte tansiyonun daha da yükselmesinden endişe ediliyor.

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