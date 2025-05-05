Hastanelerde üç günlük yakıt kaldı

Gazze ve Batı Şeria’da yakın tarihin en büyük katliam ve tehcir hamlesini sürdüren işgalci İsrail, Filistinlileri doldurduğu hapishanelerde de vahşi savaş suçları işliyor. İşgal devleti, hapishanelerde tuttuğu binlerce Filistinliyi işkencelerden geçirirken, tıbbi ihmaller ve temizlik imkanlarının kıtlığı nedeniyle tutukluların yavaş yavaş ölmesine sebep oluyor. İsrail hapishanelerinden son olarak Muhyiddin Necm adında bir tutuklunun daha tıbbi ihmal nedeniyle öldüğü haberi geldi. Filistin Esirler Cemiyeti, işgalci gücün hapishanelerde uyguladığı ihlaller ve savaş suçlarının durdurularak, bu suçlara karışanlardan hesap sorulması için çağrı yaptı.





HAPİSHANEDE BİR ÖLÜM DAHA

Filistini Esirler Cemiyeti tarafından dün yayınlanan açıklamada, İsrail güçleri tarafından 8 Ağustos 2023’te idari tutukluluk talebiyle hapse atılan 60 yaşındaki Muhyiddin Necm adlı bir Filistinli daha yaşamını yitirdi. Cemiyetin açıklamasında, Necm’in tutuklanmadan önce sağlık sorunları yaşadığı ve hapishanede de kendisine ilaç ulaştırılmasına izin verilmediği aktarıldı. Filistinli tutuklunun sağlık sorunları yaşamasına rağmen ailesiyle görüşmesine izin verilmediğine dikkat çekilen açıklamada, Muhyiddin Necm’in sağlık durumunun bir süredir kötüye gittiği ancak bu durumun ailesine bildirilmediği kaydedildi.





BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ŞİDDET

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen "Avrupa Filistinli Esirleri Destekleme İttifakı" konferansında, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumuna ilişkin bilgi veren Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Abdullah ez- Zeğari, İsrail hapishanelerinin, Filistinli tutuklular için işkence alanlarına dönüştüğünü söyledi. Zeğari, serbest bırakılan tutukluların ifadeleri ve avukatların gerçekleştirdiği ziyaretlerden çıkan sonuçların, tutukluların benzeri görülmemiş işkencelere, açlığa, tıbbi ihmale, tecavüz dahil cinsel istismara maruz kaldıklarını belgelediğini söyledi.





SALGIN HASTALIKLAR YAYILIYOR

Zeğari, tutuklular arasında salgın hastalıkların yayıldığına ve tedaviden de mahrum bırakıldıklarına işaret ederek, bunun Gazze'deki soykırımın başından bu yana onlarca tutuklunun ölümüne neden olduğunu dile getirdi. "Hapishanelerdeki binlerce Filistinli, zikrettiğimiz bu suçlardan ve tutukluları fiziksel ve psikolojik olarak yıpratma politikaları sebebiyle yavaş yavaş ölüyor" ifadesini kullanan Zeğari, uluslararası hukuk sistemini üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve İsrail'in "vahşi" sistemi karşısındaki eylemsizlik halinden çıkmaya çağırdı.





Öldürülen tutuklu sayısı 66’ya ulaştı

Filistinli Esirler cemiyetinin verilerine göre, yaklaşık iki yıl önce Cenin Kampı’nda tutuklanan Muhyiddin Necm’in ölümüyle birlikte 7 Ekim 2023’ten beri İsrail hapishanelerinde öldürülen Filistinli tutuklu sayısı 66’ya yükseldi. İşkence ve tıbbi ihlaller nedeniyle ölen tutukluların 40’ı Gazzelilerden oluşuyor. Esirler Cemiyeti’nin verilerine göre, İsrail işgalinin başladığı 1967’den beri hapishanelerde 303 Filistinli işkence ya da ihmal yüzünden öldü.





İnsani durum hayal edilemeyecek boyutta

Birleşmiş Milletler (BM) Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun 2 Mart’tan beri uyguladığı tam kuşatma ve abluka nedeniyle Gazze’deki insani durumun “Hayal edilemeyecek boyutlarda” olduğunu bildirdi. Açıklamada, bölgede derhal ateşkes sağlanması talep edildi.





Üç günlük yakıt kaldı

Gazze'de yaşamın devamını sağlayan malzemeler tükenmek üzere. Filistin Sağlık Bakanlığından "acil koduyla" yapılan açıklamada, hastanelerde yalnızca 3 gün yetecek kadar yakıt kaldığı bildirildi. Hastanelerin hayati birimlerini çalıştırmak için jeneratörlere bağımlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, yakıtın tükenmesinin jeneratörleri çalışamaz hale getireceğinin altı çizildi.



