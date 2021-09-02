​Havalimanı mesaisi: Taliban durum tespiti yapmaya çalışıyor

Taliban’ın Kabil’e girmesiyle ‘tahliye bekleyen insanlar’ ve ‘DEAŞ’ın saldırıları’ ile gündeme oturan Kabil Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı adeta enkaza döndü. Taliban, ABD’nin talan edip bıraktığı havalimanında hummalı bir çalışma başlattı. Yeni Şafak temizliğin ilk gününde havalimanını ziyaret etti.

DÜNYA Barajları Türkiye ile yapmak istiyoruz

OYNAT 03:21 Taliban yönetimi Türkiye'yi Afganistan'a davet etmeyi düşünüyor Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz, ABD askerlerinin çekilmesinin ardından sessizliğin hakim olduğu Kabil'den son durumu paylaştı. Editörümüz Karagöz, Taliban'ın sık sık ifade ettiği 'Yabancı asker istemiyoruz' söyleminin aksine, ülkede hükümetin kurulması sonrası Türkiye'yi Afganistan'a davet etmeyi düşündüğünü, yapılan görüşmelerde bu yönde izlenim verdiklerini aktardı.



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İşte ABD’siz ilk günden izlenimlerimiz:

Havalimanının girişini sağlı sollu Taliban askerleri koruyor. Karada yoğun güvenlik olan havalimanının hava savunma güvenliği ABD’nin tüm teçhizatları imha etmesi nedeniyle neredeyse sıfır. Bahçe tarafından itibaren birçok noktada günlerdir ülkeyi terk etmek için bekleyen insanların bıraktığı eşyalar bulunuyor. Bir kısmını temizlik personeli poşetlere doldurmuş olsa da yaşanan kaosun izleri hala havalimanında.

OYNAT 09:10 Afganistan Milli Kalkınma Şirketi CEO'su Abdulrahman Ataş Yeni Şafak'a konuştu: Türkiye'deki projeleri örnek alıyoruz Afganistan Milli Kalkınma Şirketi Başkanı Abdulrahman Ataş, Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi “dost ülke' olarak tanımlayan Ataş, “Türkiye'nin son 20 yıldaki kalkınma projelerini Afganistan'a taşımak istiyoruz. Türkiye gerçekten gönülden Afganistan'ın imarı için çaba gösteriyor. Türkiye'nin anlayışı ve bilgisinden yararlanmak istiyoruz. Türkiye'nin her anlamda destek olabileceğine inanıyoruz. Herkes yatırım yapabilir. Türkler daha çok yapabilirler. Dini ve tarihi olarak bağlarımız var' dedi. BiP'te paylaş

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CİHAZLAR İMHA EDİLMİŞ

Otoparkta ABD birliklerinin giderken hurda halde bıraktığı, devrilmiş, camları kırılmış kullanılamaz halde araçlar var. Taliban üyeleri, her yaklaştığımız aracın yanına gelip ‘içeride kurulu bomba olabileceği’ konusunda bizi uyardı. Dış hatlar ‘gidiş’ kısmında bulunan tüm güvenlik aletleri, X-ray cihazları imha edilmiş. ABD birliklerinin bulundukları odalardaki masa, sandalyeler bile parçalanmış. Havalimanındaki sistemlerin tüm kabloları kesilmiş. Pistin bazı bölgelerine de zarar verilmiş. Havalimanında piste doğru giderken bize eşlik eden Taliban üyeleri enkazın bir kısmının da kaldırıldığını aktardı.

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MİLYONLARCA DOLAR KAYBETTİK

Afganistan’ın, havalimanının kapalı olması nedeniyle milyonlarca dolar kaybettiğini belirten havalimanı denetmeni Necubullah Muhammed, “İki gündür incelemelerde bulunuyorum. Gördüklerim beni çok şaşırttı. Buradaki güvenlik araçlarından tüm havalimanı gereçlerine kadar her şey kullanılamaz halde. Masrafı milyonlarca doları buluyor. Katar’dan bir ekip geldi. Bizde onlarla birlikte çalışıyoruz. Çok çabalıyoruz. Yarından (bugün) itibaren normal havalimanının belli bir kısmını açalım diye uğraşıyoruz. Havayolu radarı, kuledeki bazı teknik malzemelerin işini bitirip açmaya çalışıyoruz. Pist temizleniyor çok kirli ve pis uçaklar bu durumda gelip inemez” dedi.

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Karşılayacak gücümüz yok

Havalimanının önceden çok işlek olduğuna dikkat çeken Kabil Havalimanı Yer Hizmetleri Müdürü Ayaz Mahmud, “Bizim havalimanına önceden günlük 180 uçağımız iner bir o kadarı kalkardı. Şimdi ise burası çöplük. Çoğunluğu 500’er kişilik uçaklardı. Burada genel müdürlerimiz, işletmecilerimiz ve bölümlerdeki çalışanlarımız toplantı yaptık. Hepsiyle bir durum tespiti yaptık. Dışarıda gördüğünüz araçlar ve ortalık darmadağın. Bir an önce temizleyip hazırlayacağız. Önceki sisteme girmesi için yaklaşık iki ay çalışma yapmamız gerekiyor. Bütün malzemeler kırık dökük halde. En önemlisi bizim bunları karşılayacak gücümüz yok. Havalimanının masrafını Afganistan devletinin karşılama imkanı yok. Katar ve Türkiye ile iş birliği yaparak temizlik ve teknik işleri halletmesini istiyoruz. Biz Türklerle iş birliği yapmayı bekliyoruz” diye konuştu.

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Bomba bırakmış olabilirler

Havalimanındaki yıkımı tam anlamıyla görmek için tüm bölümleri gezmek istediğimizi belirttiğimizde güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Havalimanında Taliban’ın ismini vermek istemeyen üst düzey güvenlik sorumlusu, Afgan halkını ve havalimanına gelmek isteyen insanları uyararak şunları söyledi: “ABD giderken bıraktığı araçlara ayarlı bomba koyduğunu düşünüyoruz. Bizim amacımız güvenliği sağlamak. İnsanları havalimanı eski haline dönene kadar burada istemiyoruz.”

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