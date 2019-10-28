Dünya Hayal kırıklığına uğradım
ORTADOĞU

Hayal kırıklığına uğradım

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetindeki tavrı nedeniyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ı eleştirdi. Callamard, “Bir soruşturma yürüttüm ve cezai soruşturma için ona dayanak sundum. Fırsatı değerlendirmediği için beni hayal kırıklığına uğrattı. Genel Sekreter çok cesur olamadı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Agnes Callamard
Agnes Callamard

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve uluslararası toplumun kendisini “hayal kırıklığına” uğrattığını belirtti.

Cemal Kaşıkçı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında rapor hazırlayan Callamard, BM ve Genel Sekreter Antonio Guterres’in Kaşıkçı cinayeti konusunda kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek şunları söyledi: ‘’Genel Sekreter’in zor bir ortamda faaliyet gösterdiğini anlıyorum, yasal çerçevenin karmaşık olduğunun ve istediği gibi hareket etmesine yeşil ışık yakmadığının da farkındayım ancak bu konuda bir tavır sergileme yükümlüğü olduğuna inanıyorum. Çünkü bir soruşturma yürüttüm ve kendisine cezai soruşturma talebinde bulunması için bir dayanak sundum. Bizi hesap verilebilirlik konusunda bir adım daha ileri götürecek bir fırsatı değerlendirmediği için beni hayal kırıklığına uğrattı. Genel Sekreter çok cesur olamadı ama uluslararası toplum da özellikle bu konuda cesur değildi. Ortada sanki hiçbir şey yapmak istemeyen bir koalisyon var.”

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