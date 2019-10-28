Hayal kırıklığına uğradım

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve uluslararası toplumun kendisini “hayal kırıklığına” uğrattığını belirtti.

Cemal Kaşıkçı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında rapor hazırlayan Callamard, BM ve Genel Sekreter Antonio Guterres’in Kaşıkçı cinayeti konusunda kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek şunları söyledi: ‘’Genel Sekreter’in zor bir ortamda faaliyet gösterdiğini anlıyorum, yasal çerçevenin karmaşık olduğunun ve istediği gibi hareket etmesine yeşil ışık yakmadığının da farkındayım ancak bu konuda bir tavır sergileme yükümlüğü olduğuna inanıyorum. Çünkü bir soruşturma yürüttüm ve kendisine cezai soruşturma talebinde bulunması için bir dayanak sundum. Bizi hesap verilebilirlik konusunda bir adım daha ileri götürecek bir fırsatı değerlendirmediği için beni hayal kırıklığına uğrattı. Genel Sekreter çok cesur olamadı ama uluslararası toplum da özellikle bu konuda cesur değildi. Ortada sanki hiçbir şey yapmak istemeyen bir koalisyon var.”