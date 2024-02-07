Hayvandan aşağılık

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi Yahudi yazarı Thomas Friedman’ın, yazdığı bir köşe yazısında Orta Doğu’yu “hayvanlar alemi” ve “balta girmemiş ormana” benzetmesi büyük tepkiye neden oldu. Irkçı ve oryantalist benzetmelerde bulunan Friedman, Müslüman ülkeleri ormandaki hayvanlarla özdeşleştirirken, birçok sosyal medya kullanıcısı NYT’ye skandal ifadelerinden dolayı Friedman’ı kovma çağrısında bulundu. Friedman’ın sözleri, Filistinlileri “insansı hayvanlara” benzeten İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı akıllara getirirken, NYT yazarının da İsrail propagandasına yardımcı olduğu yorumları yapıldı.





ABD ASLAN, DİĞERLERİ BÖCEK

Orta Doğu’da İsrail-ABD suçlarını meşrulaştırması ve bölgeye ilişkin yüzeysel yaklaşımlarıyla bilinen Friedman, son olarak Orta Doğu’daki kilit ülkeleri çeşitli böceklere benzetirken, ABD’yi ise yaşlı bir aslana benzetti. Friedman, “Bugün Lübnan, Yemen, Suriye ve Irak’ı tırtıldan daha iyi tanımlayan bir şey var mı? (İran) İslam Devrimi Muhafızları ise eşek arılarıdır. Husiler, Hizbullah, Hamas ve Kataib Hizbullah ise Lübnan, Yemen, Suriye ve Irak gibi ev sahiplerinin içinden çıkan ve onu içeriden dışarıya doğru yiyen yumurtalardır” şeklinde tartışmalı ifadeler kullandı.





HAYVANLAR ALEMİNİ İZLİYORUM

Skandal sözlerini burada noktalamayan Friedman, Orta Doğu’yu anlamak için bazen CNN izlediğini, geri kalan zamanlarda ise Animal Planet (Hayvanlar Alemi) isimli belgesel kanalını takip ettiğini söyledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Filistin asıllı ABD’li profesör Edward Said’in, Friedman hakkında 1989 yılında söylediği “sığ, ırkçı ve oryantalist bakış açısına sahip” sözlerini hatırlattı. Ayrıca Friedman’ın Orta Doğu hakkındaki yüzeysel ve yanlış analizlerine de dikkat çekildi.





İSRAİL PROPAGANDASININ YANSIMASI

Sosyal medya ve dezenformasyon konularında çalışan İngiliz uzman Dr. Mark Owen Jones ise “Thomas Friedman’ın makalesi ırkçı ve insanlık dışı IDF (İsrail ordusu) propagandasının metinsel karşılığıdır” diyerek işgalci gücün bölge halkı için sık sık kullandığı aşağılayıcı ifadeleri hatırlattı. Bazıları Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) soykırım davası sırasında da yargıçlar tarafından hatırlatılan ifadelerde İsrailli yetkililer bölgenin Arap nüfusuna karşı skandal ifadeler kullanmıştı. Bunlardan en çok bilineni ise İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın savaşın başlarında “insansı hayvanlara karşı savaşıyoruz” ifadesiyle Filistinlilere karşı her türlü suçu meşru hale getirmesiydi.



