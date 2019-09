Helal et istiyoruz: İtalya'daki Müslüman ailelerin talebi Helal et istiyoruz: İtalya'daki Müslüman ailelerin talebi İtalya'nın kuzeydoğusundaki Mestre kentinde yaşayan Bengalli Müslüman aileler, çocuklarını gönderdikleri Cesare Battisti İlkokulu yöneticileriyle yeni eğitim dönemi dolayısıyla yapılan toplantıda, "helal et" talebinde bulundu. Müslüman aileler, çocukları için okul yönetiminden okul yemekhanesinde helal kesim et bulunan alternatif menü çıkarılmasını istedi.

Haber Merkezi 30 Eylül 2019, 16:34 Son Güncelleme: 30 Eylül 2019, 17:50 AA