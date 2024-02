Her gün 10 çocuk ampute ediliyor

Rapor ile katliamda hak ihlallerini delillendirmek amaçlanıyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı 364 sayfalık raporda şu tespitler yer aldı: Gazze geneline 65 bin tondan fazla bomba atıldı. 7 Ekim’den bu yana öldürülen Filistinlilerin yüzde 70’inden fazlası kadın ve çocuk. 4 bin 700’ü kadın ve çocuk olmak üzere 7 bin kişi kayıp. 4 ay boyunca her gün 100 çocuk ve 70 kadın öldürüldü. Her 10 dakikada 1 çocuk öldürülmesi Gazze’yi çocuk mezarlığına dönüştürdü. Gazze’de her gün en az 10 çocuğun kolları ve ayakları, aldıkları yaralar yüzünden ampute edildi.