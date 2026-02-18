Hilal Pasifik'ten görülecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Ramazan'ın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre Büyük Okyanus'tan itibaren görüleceğini bildirdi. Hilal Avustralya, Asya kıtasının büyük bölümü, Afrika'nın doğusu, Arabistan Yarımadası, Türkiye'nin doğusunda ve Doğu Avrupa'nın bir kısmında da ilk gün görülebilecek. Yurt içinde 41, yurt dışında 62 noktada hilal gözlem çalışması yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığınca 200'den fazla ülkedeki yaklaşık 19 bin noktanın imsakiye bilgileri yayınlandı.