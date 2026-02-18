Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Hilal Pasifik'ten görülecek

Hilal Pasifik'ten görülecek

04:0018/02/2026, الأربعاء
G: 18/02/2026, الأربعاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ramazan hilali bu yıl ilk olarak Büyük Okyanus'tan itibaren görülecek. Türkiye’nin doğusu ile Doğu Avrupa'nın bir kısmında da ilk gün görülebilecek. Arap dünyasının bir kısmı ise S.Arabistan’dan yapılan ‘hilal görüldü’ açıklamasıyla ilk orucu bugün tutacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Ramazan'ın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre Büyük Okyanus'tan itibaren görüleceğini bildirdi. Hilal Avustralya, Asya kıtasının büyük bölümü, Afrika'nın doğusu, Arabistan Yarımadası, Türkiye'nin doğusunda ve Doğu Avrupa'nın bir kısmında da ilk gün görülebilecek. Yurt içinde 41, yurt dışında 62 noktada hilal gözlem çalışması yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığınca 200'den fazla ülkedeki yaklaşık 19 bin noktanın imsakiye bilgileri yayınlandı.

S. ARABİSTAN'DA İLK ORUÇ BUGÜN

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Filistin, Irak, Bahreyn, Kuveyt ve Lübnan'daki ilgili otoriteler bugün için Ramazan ayının başladığını duyurdu. Mısır ve Suriye'de ise ilk oruç perşembe günü tutulacak.


#Ramazan
#Hilal
#Büyük Okyanus
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi canlı izle