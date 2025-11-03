Yeni Şafak
Hindistan'da kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 20 kişi öldü

Hindistan'da kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 20 kişi öldü

09:333/11/2025, Pazartesi
AA
Otobüs şoförünün de olduğu 20 kişi yaşamını yitirdi.
Otobüs şoförünün de olduğu 20 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da çakıl taşı yüklü kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Haydarabad kentine giden yaklaşık 70 yolcunun bulunduğu otobüsle karşı yönden gelen çakıl yüklü kamyon çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında otobüs şoförünün de olduğu 20 kişi yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı.


Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazada yaşamını yitirenlerin yakınları için taziye mesajı yayımladı.



