Hindistan'da köprü çöktü: Çok sayıda ölü ve kayıp var

Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentinde, Indrayani Nehri üzerindeki bir köprü çöktü. Köprünün çökmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Maharaştra Başbakanı Devendra Fadnavis, Indrayani Nehri üzerindeki köprünün çöktüğünü açıkladı.
Fadnavis, köprünün üzerinde yürüyen turist grubunun nehre düştüğünü ve ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini 25 kişinin kayıp olduğunu belirtti.
Olayda 32 kişinin de yaralandığını duyuran Fadnavis, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti. Devendra Fadnavis, şu ana kadar 6 turistin kurtarıldığını ve bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Bölge sakinleri, yaklaşık 5 yıl önce yenilenen köprünün yapısal güvenliğine dair uzun süredir endişe duyduklarını belirtti.