Hindistan'da sel faciası: Can kaybı 55'e yükseldi

Sukhu, ölü sayısının artmasından korktuğunu belirterek, arama kurtarma ve restorasyon çalışmalarının "canla başla" devam ettiğini söyledi.

Sukhu, ölü sayısının artmasından korktuğunu belirterek, arama kurtarma ve restorasyon çalışmalarının "canla başla" devam ettiğini söyledi.

Hazirandan bu yana eyaletteki şiddetli yağmur ve toprak kaymalarından ölenlerin sayısının 280'i aştığı kaydediliyor.

Hazirandan bu yana eyaletteki şiddetli yağmur ve toprak kaymalarından ölenlerin sayısının 280'i aştığı kaydediliyor.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Himaçal Pradeş ve Uttarkand’ın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların devam edeceği tahmininde bulunarak, her iki eyalet için de "kırmızı alarm" vermişti.