Hindu çetelerden art arda saldırılar

Hindistan’da son yıllarda İslam karşıtlığı zirve yaparken, ülkenin dört bir yanından her gün Müslümanlara karşı yeni bir şiddet haberi geliyor. Son olarak başkent Yeni Delhi’de aşırı sağcı Hindu çete üyeleri, bir camiyi ateşe verdi. Çıkan yangında camide imamlık yapan 19 yaşındaki Mevlana Saad hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Olayın gerçekleştiği Yeni Delhi’nin Gurugram isimli bölgesinde, cami saldırısına ek olarak çete üyelerinin sokaklarda dolaşarak Müslümanlara ait dükkanlara saldırıp birçoğunu ateşe verdiği bildirildi. Gurugram’daki şiddet olayları, Başbakan Narendra Modi’nin Hindistan Halk Partisi’ne (BJP) bağlı çete üyelerinin cuma namazlarına karşı kampanya düzenlemesinin ardından geldi.

Camiye yapılan saldırı, pazartesi günü Jaipur’la Bombay arasında sefer yapan bir trende görev yapan Chetan Singh isimli polis memurunun 2’si Müslüman 3 yolcuyu öldürmesinden 2 gün sonra geldi. Katilin bir tren görevlisini de öldürdüğü olayın ardından Twitter’a düşen videolarda Singh’in cinayetleri işledikten sonra “Eğer Hindistan’da yaşamak ve oy vermek istiyorsanız, size söylüyorum, sadece Modi ve Yogi” dediği duyulmuştu. Yogi Adityanath, Modi’nin BJP partisine mensup ve Hindistan’ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradesh’te valilik görevi yürütüyor ve İslam karşıtı nefret söylemleri ile tanınıyor. Hindu milliyetçisi ve İslam karşıtı söylemleriyle bilinen BJP, ülkedeki Müslümanlara yönelik katliamların baş sorumlusu olarak gösteriliyor. Modi hükümeti ise Müslümanlara karşı işlenen suçlara destek olmak ve bu suçları cezalandırmamakla suçlanıyor.