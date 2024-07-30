Hizbullah: Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçaklarına karşılık verdik

Gazze'deki soykırım nedeniyle bölgede yaşanan gerginlik büyüyor. Savaşın bölgeye yayılma riski artarken terör devleti İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor. İsrail ve Hizbullah arasındaki gerginlik, İsrail’in kontrolünde bulunan Golan Tepeleri’ndeki Mecdel Şems kasabasında gerçekleşen bir saldırıyla doruğa ulaştı. Soykırımcı İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın güneyinde çeşitli hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda ise tüm uçuşlar durduruldu. Ayrıca 10'dan fazla ülke, vatandaşlarına Lübnan’ı terk etmeleri veya bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.