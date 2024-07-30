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Dünya

Hizbullah: Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçaklarına karşılık verdik

Hizbullah Hareketi, Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının "hava savunma biriminin" verdiği karşılık üzerine geri dönmek zorunda kaldığını duyurdu. Açıklamada, Hizbullah'ın hava savunma biriminin verdiği karşılık üzerine İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

15:04 - 30/07/2024 Tuesday
AA
Hizbullah İsrail savaş uçaklarına karşılık verdi
Hizbullah İsrail savaş uçaklarına karşılık verdi

Hizbullah Hareketi, Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının "hava savunma biriminin" verdiği karşılık üzerine geri dönmek zorunda kaldığını duyurdu.

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İsrail savaş uçaklarına yönelik müdahaleye ilişkin bilgi verdi.


Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki hava sahasını ihlal edip ses duvarını aşarak "sonik patlama" gerçekleştiren İsrail savaş uçaklarına karşılık verildiği ifade edildi.

Hizbullah'ın hava savunma biriminin verdiği karşılık üzerine İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın savaş uçaklarına hangi tür veya nasıl karşılık verdiği detayı ise paylaşılmadı.


İsrail-Hizbullah gerilimi bölgesel savaşa dönüşmek üzere: Uçuşlar durduruldu çok sayıda ülke vatandaşlarını geri çağırdı

Gazze'deki soykırım nedeniyle bölgede yaşanan gerginlik büyüyor. Savaşın bölgeye yayılma riski artarken terör devleti İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor. İsrail ve Hizbullah arasındaki gerginlik, İsrail’in kontrolünde bulunan Golan Tepeleri’ndeki Mecdel Şems kasabasında gerçekleşen bir saldırıyla doruğa ulaştı. Soykırımcı İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın güneyinde çeşitli hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda ise tüm uçuşlar durduruldu. Ayrıca 10'dan fazla ülke, vatandaşlarına Lübnan’ı terk etmeleri veya bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.



#Lübnan
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