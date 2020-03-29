Dünya Hollanda Çinden ithal ettiği maskelerin 600 binini toplatacak
AVRUPA

Hollanda Çin’den ithal ettiği maskelerin 600 binini toplatacak

Hollanda Çin'den ithal ettiği 1,3 milyon maskenin 600 binini yeterli standartları karşılamadığı nedeniyle toplatıyor. Güvenlik ve sağlık standartlarını karşılamadığı öne sürülen maskelerin koronavirüsün solunum yoluyla geçmesini engellemediği ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Hollanda Çin'den aldığı maskeleri toplatıyor.
Hollanda Çin'den aldığı maskeleri toplatıyor.

Hollanda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Çin’den ithal ettiği 1,3 milyon maskenin 600 bininin yeterli standartları taşımadığı gerekçesiyle toplatılmasına karar verdi.

Hollanda Kamu Yayın Kuruluşunun (NOS) internet sitesinden yapılan açıklamada, Sağlık Refah ve Spor Bakanlığının Çin'den maske ithalatını durdurarak dağıtılan maskelerin 600 bininin toplatılmasına karar verdiği belirtildi. Açıklamada, bundan sonra ithal edilecek maskelerin ek testlere tabi tutulacağı bildirildi.

Dağıtılan maskelerin kalitesinden şüphe duyan bazı hastanelerin Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Organizasyonuna (TNO) maskeleri incelemesi için başvurduğu ve birçok hastanenin maskeleri kullanmadığı kaydedilen açıklamada, "TNO, gerekli güvenlik ve sağlık standartlarını taşımayan maskelerin koronavirüsün solunum yoluyla geçmesine engel olmadığını tespit etti." ifadesi kullanıldı.

Hatalı maskelerin kullanıp kullanılmadığı ile ilgili net bilgi olmadığı belirtilen açıklamada, bazı hastanelerin, yeterli ekipman bulunmadığı için eski maskeleri dezenfekte ederek tekrar kullandığı aktarıldı.

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