Hollanda'da skandal: Peygamber Efendimiz'e hakaret etti

Hollanda'da mesleki ağırlıklı eğitim veren bir ortaokulda, Peygamberimiz Hz. Muhammed Peygamber'ten 'pedofil' diye söz eden bir teknik eğitmen, okul yönetimi tarafından açığa alındı.

BBC Türk'ün haberine göre karar, siyasette tartışmalarar yolaçtı. Başta hükümet ortakları olmak üzere, meclisteki bazı partiler, yardımcı öğretmen statüsündeki eğitmenin açığa alınmasını "düşünce özgürlüğüne müdahale" olarak değerlendirdi.

Olay, başkent Amsterdam yakınlarındaki Hoofdorp kasabasında bulunan bir ortaokulda yaşandı. Hollanda Televizyonu'nun (NOS) haberine göre, bir süre önce okulda ateşli bir tartışma yaşandı.

Sınıf içinde ve dışında huzursuzluk

Ortaokulun bağlı olduğu kurumun yönetim kurulu başkanı Jan Rath, bu tartışmanın sınıf içinde ve dışında çok fazla huzursuzluğa neden olduğunu söyledi. Rath, bu nedenle, gerilimin düşmesi için olayı zamana bıraktıklarını belirtti.

Kendisinin "inançlı bir Hıristiyan" olduğunu iddia eden Hollandalı eğitmen, "Dersten sonra diğer öğrenciler gelip hesap sordular ve olay çığırından çıktı" dedi. Daha sonra okul müdürüyle konuştuğunu anlatan eğitmen, bu konuşmada 'İslam Peygamberi' ve 'pedofil' kelimelerinin geçtiğini itiraf etti.

Teknik eğitmen, Eğitim Anlaşmazlık Komisyonu'na başvurarak, açığa alınmasına ilişkin karar itiraz etti. Eğitmen, "Teknik, harika bir bölüm. Yeniden okula dönmek istiyorum" diye konuştu.

Ancak yönetim kurulu başkanı Rath'a göre, eğitmenin yeniden okula dönmesi kısa sürede mümkün görünmüyor. Yönetici, okuldaki huzursuzluğu da dikkate alarak, çözüm için bir zemin oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

SENDİKALAR RAHATSIZ OLDU

Eğitmenin skandal açıklamalarını savunan bazı sendikalar ise ayağa kalktı. Olaya tepki gösteren Hollanda Eğitim Sendikası (AOb), eğitim personelinin açığa alınmasını "kaygı verici" olduğunu savundu.

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Açığa alma kararı, İslam düşmanı bazı partilerin de gündemindeydi. Liberal Sağ Parti (VVD) ve Hristiyan Birliği (CU) ile aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), soru önergesi ile olayı gündeme getirerek eğitmenin açığa alınmasına tepki gösterdi.