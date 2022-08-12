Dünya Hong Kong şimdiye kadarki en büyük nüfus düşüşüne maruz kaldı
ASYA

Hong Kong şimdiye kadarki en büyük nüfus düşüşüne maruz kaldı

Hong Kong Tarihinin en büyük nüfus düşüşünü yaşıyor. Pandemi, baskıcı hükümet ve sosyalliğin azalması kentteki nüfusta hiç görülmemiş bir düşüşe sebebiyet verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Hong Kong şimdiye kadarki en büyük nüfus düşüşüne maruz kaldı
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Hong Kong, nüfustaki en keskin yıllık düşüşünü kaydetti. Uzmanlar, sıkı Kovid-19 kontrol önlemlerindeki düşüşü ve uzun zamandır "Asya'nın dünya şehri" olarak bilinen edilen bir finans merkezinin parıltısını çalan baskıcı siyasileri suçluyor."

Nüfus Sayımı ve İstatistik Dairesi Perşembe günü yaptığı açıklamada, şehrin toplam nüfusunun 7.41 milyondan 7.29 milyona düştüğünü, yani % 1.6'lık bir düşüş olduğunu söyledi.

Bu, hükümetin 1961'de rakamları izlemeye başlamasından bu yana en dik düşüş.

Yetkililer bu düşüşün bir kısmını "doğal" bir azalmaya yani doğumdan daha fazla meydana gelen ölüm oranına bağlasalar da uzmanlar, rakamların hükümet karşıtı protestolar ve Koronavirüs Pandemisi'nin de dahil olduğu toplumsal izolasyon ve uzaklaşma dönemlerinde hızlanan bir göçü de yansıttığını söyledi.

Departman, geçen yıl Hong Kong'dan yaklaşık 113.200 kişinin ayrıldığını, bu sayının önceki yıla göre 89.200 kişi daha fazla olduğu ortaya çıktı. Rakamlar arasında ilticacılar ve diğer daimi olmayan sakinler de yer alıyor.

Pandemi boyunca uzmanlar, kentin ağır Covıd-19 kısıtlamalarının sakinleri, gezginleri ve mültecileri uzaklaştıracağı konusunda uyardılar.

Dünyanın geri kalanı açılsa bile, aylar boyunca Hong Kong sınırları kapatmaya, hava yollarını askıya almaya, zorunlu karantinalar ve restoran hizmetlerinde kısıtlamalar gibi sosyal açıdan uzaklaşmaya sebep olan politikalar uygulamaya devam etti.

Maske zorunluluğu gündemde kalırken, plajlar ve spor salonları gibi kamusal alanlar yüksek vaka sayıları dönemlerinde uzun kapanışlarla karşı karşıya kaldı.

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