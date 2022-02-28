Dünya Hristiyan orduların Müslüman askerleri
AVRUPA

Hristiyan orduların Müslüman askerleri

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline binlerce Çeçen savaşçının katılması şaşkınlık meydana getirdi. Oysa 1. Dünya Savaşı’ndan beri milyonlarca Müslüman, Hristiyan ülke ordularında askerlik yapıyor. Yüz binlerce Müslüman asker İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya saflarında savaşırken öldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hristiyan orduların Müslüman askerleri
Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, başkent Grozni’de, Rus ordusu saflarında Ukrayna’nın işgaline katılacak olan birlikleri denetlerken…

Rusya’nın geçtiğimiz hafta başlayan Ukrayna’yı bilfiil işgal sürecine binlerce Çeçenistanlı asker de iştirak ediyor. Çeçenistan’ın başkenti Grozni’den törenle uğurlanan birliklerin Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki bir ormanlık arazide cemaatle namaz kılarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Hitler’in ordusunda bulunan Boşnak Müslüman askerler, kendilerine verilen bilgi notunu inceliyor, 1943.
Hitler’in ordusunda bulunan Boşnak Müslüman askerler, kendilerine verilen bilgi notunu inceliyor, 1943.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov da yaptığı açıklamada, “Ukrayna’daki Neo-Nazilerle” savaşacaklarını duyurdu.

Kafkaslarda vaktiyle Ruslara kök söktüren Çeçenlerin bugün Moskova’nın emrinde sadık askerlere dönüşmesi şaşkınlıkla karşılandı. Ancak, Müslüman askerlerin Hristiyan devletlerin komutası altında savaşması, yeni bir olgu değil. Modern dönemde, milyonlarca Müslüman Batılı devletlerin ordularında savaştı ve yaşamını yitirdi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında, İngiltere saflarında savaşa katılan Müslüman askerler, cemaatle namaz kılarken…
Birinci Dünya Savaşı sırasında, İngiltere saflarında savaşa katılan Müslüman askerler, cemaatle namaz kılarken…

2,5 MİLYON MÜSLÜMAN

  • Yapılan araştırmalara göre, sadece Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Fransa ve Rusya saflarında savaşan Müslümanların sayısı 2,5 milyonu buluyor. Bunların yüz binlercesi savaştan sağ çıkamazken, sadece İngiltere için savaşan Müslüman asker sayısının 885 bin dolayında olduğu hesaplanıyor. Bu rakamın yarısını da Hint Alt Kıtası Müslümanları oluşturuyor.

Fransa’da, Birinci Dünya Savaşı’nda Fransız ordusu saflarında savaşırken ölen Müslümanlar için oluşturulan mezarlık.
Fransa’da, Birinci Dünya Savaşı’nda Fransız ordusu saflarında savaşırken ölen Müslümanlar için oluşturulan mezarlık.

NAZİ ORDUSUNDA

Adolf Hitler döneminde, Alman ordusu Balkanlar’dan on binlerce Müslümanı saflarına devşirdi. 70 bin dolayında Müslümanın, İkinci Dünya Savaşı’nda Hitler uğruna savaştığı kaydediliyor. Boşnaklardan özel bir birlik oluşturan Naziler, diğer Balkan milletlerini de sıcak çatışmalara kanalize edebilmek için yoğun propaganda faaliyetlerine girişti. Aynı dönemde, Arap dünyasında da Hitler’in savaşı kazanması ve Filistin’in Siyonistlerce işgalinin bu şekilde sona ermesi şeklinde bir temenninin varlığı da biliniyor.

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