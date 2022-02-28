​Hristiyan orduların Müslüman askerleri

Rusya’nın geçtiğimiz hafta başlayan Ukrayna’yı bilfiil işgal sürecine binlerce Çeçenistanlı asker de iştirak ediyor. Çeçenistan’ın başkenti Grozni’den törenle uğurlanan birliklerin Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki bir ormanlık arazide cemaatle namaz kılarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Hitler’in ordusunda bulunan Boşnak Müslüman askerler, kendilerine verilen bilgi notunu inceliyor, 1943.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov da yaptığı açıklamada, “Ukrayna’daki Neo-Nazilerle” savaşacaklarını duyurdu.

Kafkaslarda vaktiyle Ruslara kök söktüren Çeçenlerin bugün Moskova’nın emrinde sadık askerlere dönüşmesi şaşkınlıkla karşılandı. Ancak, Müslüman askerlerin Hristiyan devletlerin komutası altında savaşması, yeni bir olgu değil. Modern dönemde, milyonlarca Müslüman Batılı devletlerin ordularında savaştı ve yaşamını yitirdi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında, İngiltere saflarında savaşa katılan Müslüman askerler, cemaatle namaz kılarken…

2,5 MİLYON MÜSLÜMAN

Yapılan araştırmalara göre, sadece Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Fransa ve Rusya saflarında savaşan Müslümanların sayısı 2,5 milyonu buluyor. Bunların yüz binlercesi savaştan sağ çıkamazken, sadece İngiltere için savaşan Müslüman asker sayısının 885 bin dolayında olduğu hesaplanıyor. Bu rakamın yarısını da Hint Alt Kıtası Müslümanları oluşturuyor.

Fransa’da, Birinci Dünya Savaşı’nda Fransız ordusu saflarında savaşırken ölen Müslümanlar için oluşturulan mezarlık.

NAZİ ORDUSUNDA

Adolf Hitler döneminde, Alman ordusu Balkanlar’dan on binlerce Müslümanı saflarına devşirdi. 70 bin dolayında Müslümanın, İkinci Dünya Savaşı’nda Hitler uğruna savaştığı kaydediliyor. Boşnaklardan özel bir birlik oluşturan Naziler, diğer Balkan milletlerini de sıcak çatışmalara kanalize edebilmek için yoğun propaganda faaliyetlerine girişti. Aynı dönemde, Arap dünyasında da Hitler’in savaşı kazanması ve Filistin’in Siyonistlerce işgalinin bu şekilde sona ermesi şeklinde bir temenninin varlığı da biliniyor.

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