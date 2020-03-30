Hükümlüler de seferber oldu: Ayda 1,5 milyon maske üretiyorlar

Adalet Bakanlığı’na bağlı İşyurtları Kurumu bünyesinde 11 ceza infaz kurumundaki hükümlülüler, son dönemde üretimlerini daha da artırarak virüsle mücadele kapsamında önemli bir görev üstleniyor.

AYDA 1,5 MİLYON MASKE

Onlarca iş kolunda faaliyet yürüten İşyurtları Kurumu bünyesinde 11 ceza infaz kurumundaki tekstil atölyelerinde hastanelerin ihtiyaç duyacağı 80 çeşit ürün hükümlüler tarafından imal ediliyor. 6 ceza infaz kurumundaki hükümlüler tarafından ayda 1,5 milyon tek kullanımlık yüz maskesi üretilerek birçok hastanenin ihtiyacı karşılanıyor. Ayrıca üretim yapabilecek 36 ceza infaz kurumunun listesi de Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bildirildi. Gelecek siparişlerin karşılanması için üretim çeşitliliğinin artırılması planlanıyor.

35 KURUMA TESLİM EDİLDİ

Hükümlülerin imal ettiği ameliyat önlüğünden, sedye örtüsüne, temizlik malzemelerinden göz pamuğuna 393 bin 751 parça hastane tekstil ve tek kullanımlık ürün de başta devlet ve üniversite hastaneleri olmak üzere 35 farklı kuruma teslim edildi. Yine İşyurtları Kurumu bünyesindeki atölyelerde hükümlüler tarafından üretilen 5 milyon 123 bin 770 adet spanç da hastanelere gönderildi. Yıl içinde 5 milyon adet spanç ve 940 bin 926 parça tek kullanımlık ürünün kademeli olarak teslim edilmesi bekleniyor.

70 BİN 500 LİTRE KOLONYA

Diyarbakır Açık, Isparta E Tipi Kapalı ve Açık ile Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlükleri aylık 70 bin 500 litre kolonya üretimi hedefiyle üretime başladı. Ayrıca Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü aylık 100 ton el dezenfektanı üretecek.

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Jandarmadan 24 saatte 100 bin maske

Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı üzerine yeni Kovid-19 tedbirleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı dikimevinde maske üretimine başlandı. Maskeler, Jandarma Lojistik Komutanlığı bünyesindeki atölyede üretiliyor. Tek kullanımlık maskelerin üretimi için 3 vardiya halinde 40’ar personelin gece-gündüz çalıştığı atölyede, 50’şer paket halinde hazırlanan maskeler kolluk güçleri, AFAD, Vefa Sosyal Destek Grubu ve Sağlık Bakanlığı’nın nun hizmetine sunuluyor. Jandarma İkmal Yarbay Jandarma Dikimevi Müdürü Talat Aysal, dikimevinde günde 100 bin maske ürettiklerini bildirdi.