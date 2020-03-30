Dünya Hükümlüler de seferber oldu Ayda 1,5 milyon maske üretiyorlar
KORONAVİRÜS

Hükümlüler de seferber oldu: Ayda 1,5 milyon maske üretiyorlar

Koronavirüs salgını sonrasında hastane tekstil ürünleri ile vatandaşların temizlik malzemelerine olan ihtiyacının artması üzerine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün talimatıyla İşyurtları Kurumu da harekete geçti.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Adalet Bakanlığı’na bağlı İşyurtları Kurumu bünyesinde 11 ceza infaz kurumundaki hükümlülüler, son dönemde üretimlerini daha da artırarak virüsle mücadele kapsamında önemli bir görev üstleniyor.

AYDA 1,5 MİLYON MASKE

Onlarca iş kolunda faaliyet yürüten İşyurtları Kurumu bünyesinde 11 ceza infaz kurumundaki tekstil atölyelerinde hastanelerin ihtiyaç duyacağı 80 çeşit ürün hükümlüler tarafından imal ediliyor. 6 ceza infaz kurumundaki hükümlüler tarafından ayda 1,5 milyon tek kullanımlık yüz maskesi üretilerek birçok hastanenin ihtiyacı karşılanıyor. Ayrıca üretim yapabilecek 36 ceza infaz kurumunun listesi de Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bildirildi. Gelecek siparişlerin karşılanması için üretim çeşitliliğinin artırılması planlanıyor.

35 KURUMA TESLİM EDİLDİ

Hükümlülerin imal ettiği ameliyat önlüğünden, sedye örtüsüne, temizlik malzemelerinden göz pamuğuna 393 bin 751 parça hastane tekstil ve tek kullanımlık ürün de başta devlet ve üniversite hastaneleri olmak üzere 35 farklı kuruma teslim edildi. Yine İşyurtları Kurumu bünyesindeki atölyelerde hükümlüler tarafından üretilen 5 milyon 123 bin 770 adet spanç da hastanelere gönderildi. Yıl içinde 5 milyon adet spanç ve 940 bin 926 parça tek kullanımlık ürünün kademeli olarak teslim edilmesi bekleniyor.

70 BİN 500 LİTRE KOLONYA

Diyarbakır Açık, Isparta E Tipi Kapalı ve Açık ile Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlükleri aylık 70 bin 500 litre kolonya üretimi hedefiyle üretime başladı. Ayrıca Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü aylık 100 ton el dezenfektanı üretecek.

Jandarmadan 24 saatte 100 bin maske

Fotoğraf: Arşiv
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı üzerine yeni Kovid-19 tedbirleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı dikimevinde maske üretimine başlandı. Maskeler, Jandarma Lojistik Komutanlığı bünyesindeki atölyede üretiliyor. Tek kullanımlık maskelerin üretimi için 3 vardiya halinde 40’ar personelin gece-gündüz çalıştığı atölyede, 50’şer paket halinde hazırlanan maskeler kolluk güçleri, AFAD, Vefa Sosyal Destek Grubu ve Sağlık Bakanlığı’nın nun hizmetine sunuluyor. Jandarma İkmal Yarbay Jandarma Dikimevi Müdürü Talat Aysal, dikimevinde günde 100 bin maske ürettiklerini bildirdi.

Gana'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 808 mahkum hakkında af çıkarıldı
DÜNYA
Gana'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 808 mahkum hakkında af çıkarıldı
Abone Ol Google News
Gücümüz vefamız

Gücümüz vefamız

Bir haftada 545 bin yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşa ulaşıldı​.
Ordular karantinada

Ordular karantinada

​Koronavirüs salgını ülkelerin ordularını da tehdit ediyor.
Bakan Kocadan iddialara cevap

Bakan Koca'dan iddialara cevap

Koca: ​Verilerde tutarsızlık olduğu iddiaları tamamen asılsızdır.
Koronavirüsün 24 saati

Koronavirüsün 24 saati

​Dünyada an be an yaşananlar...
Trafiğe çıkışları sınırlandırıldı

Trafiğe çıkışları sınırlandırıldı

Bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.
23 kayıp daha

23 kayıp daha

Tedavisi tamamlanan 35 kişi taburcu edildi.
Türkiye bu salgını yenecek güçte

Türkiye bu salgını yenecek güçte

​Neutec'in yönetim kurulu başkanı Mahmut Bilgiç'ten koranavirüs'le mücadeleye ilişkin açıklamalar
Rakamlar korkutucu

Rakamlar korkutucu

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti.
Alkışlar milli yıldıza

Alkışlar milli yıldıza

​Maske ve eldivenini takıp yardım dağıttı.
EBA'da canlı<br>dersler başlıyor

EBA'da canlı
dersler başlıyor

​Öğretmenler evden katılacak.
İtalya eriyor

İtalya eriyor

Ölü sayısında kritik 10 bin eşiği aşıldı.
Kiliseden yayıldı

Kiliseden yayıldı

​Fransa'da şoke eden koronavirüs iddiası.
İki günde<br>ikiye katladı

İki günde
ikiye katladı

İlk bin ölümün bir ayda yaşandığı ABD'de korkutan rakamlar
Festivalden <br>tüm ülkeye yayıldı!

Festivalden
tüm ülkeye yayıldı!

Cep telefonu sinyalleri dehşeti gözler önüne serdi.
Herkesi kurtaramayacağız

Herkesi kurtaramayacağız

​İngiltere'den ürküten koronavirüs açıklaması.
Şimdi <br>dayanışma vakti

Şimdi
dayanışma vakti

Emine Erdoğan çağrı yaptı, Cumhurbaşkanı da destek verdi.
Yeni dönem başlıyor

Yeni dönem başlıyor

​Cezaevlerinde 'görüntülü görüşme': Haftada 30 dakika ve 3 hak

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.