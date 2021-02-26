Dünya Hüzün ve gurur
AVRUPA

​Hüzün ve gurur​

Hüzün ve gurur

Azerbaycan Hocalı’da 26 Şubat 1992’de 613 kişinin şehit edildiği katliamın kurbanları bugün Bakü’de anılacak. Karabağ’da çok sayıda kentin 29 yıl sonra işgalden kurtarılmasının hemen ardından gelen törenlerde, bir yandan hüzün bir yandan gurur olacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Katliamı dünya, Ermeni diasporasının etkisiyle görmezden geldi.
Katliamı dünya, Ermeni diasporasının etkisiyle görmezden geldi.

Azerbaycan Hocalı’da 26 Şubat 1992’de 613 kişinin şehit edildiği katliamın kurbanları, bugün Bakü’de düzenlenen törenle anılacak. Küresel Gazeteciler Konseyi, Hocalı katliamının yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan’a basın turu düzenledi. Bugün yapılacak anma törenleri, bir yandan 29 yıl sonra ilk kez Karabağ’da Ermeni katliamlarını yaşayan birçok kentin işgalden arındırılmasının gururuyla, öte yandan Hocalı’nın özgürleştirilememesi ve acıların yıllardır dinmemesinin hüznüyle gerçekleşecek.

Hocalı da özgür olacak
GÜNDEM
Hocalı da özgür olacak

613 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

  • Ermenistan, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Azerbaycan’a karşı toprak iddiasıyla 1991 yılı sonunda abluka altına aldığı Hocalı’da katliam yaptı. Saldırıda 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk 613 kişi öldürüldü. 76’sı çocuk 487 kişi saldırılardan ağır yaralı kurtuldu, 87 kişi engelli kaldı. Katliamda Hocalı’da yaşayan 8 aile tamamen yok edildi, 27 aileden ancak birer kişi sağ veya yaralı kurtulabildi, 25 çocuk hem annesini hem babasını, 130’u ise ebeveynlerinden birini kaybetti. Ermeniler tarafından esir alınan bin 275 kişinin 150’sinden bugüne kadar haber alınamadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan açıklaması: Onları bu duruma sokan liderleridir
OYNAT 01:32
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan açıklaması: Onları bu duruma sokan liderleridir
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'da yaşanan darbe girişimi hakkında açıklamalarda bulundu. Aliyev, savaş sonrası dönemde Azerbaycan'ın geliştiğini, Ermenistan'da ise kriz yaşandığını belirterek, 'Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı. Onları bu duruma sokan liderleridir, hem ülkeyi 20 yıl yöneten Koçaryan-Sarkisyan rejimi hem de onlardan sonra gelen yönetim' dedi.

Birbirlerine girdiler: Ermenistan sokaklarında tansiyon yükseliyor
OYNAT 00:34
Birbirlerine girdiler: Ermenistan sokaklarında tansiyon yükseliyor
Darbe girişiminin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenlerle Paşinyan destekçileri aynı anda sokaklara döküldü. Erivan'ın birçok yerinde iki grup arasında çatışmalar yaşandı.

DÜNYA GÖRMEZDEN GELDİ

Katliamı dünya Ermeni diasporasının etkisiyle görmezden geldi. Saldırıların ardından yapılan otopsi ve incelemelerde cesetlerin birçoğunun insanlık dışı muameleye maruz kaldığı ve işkence görerek öldürüldüğü anlaşıldı. Failler engellenmediği gibi, olayın ardından faillerle ilgili herhangi bir uluslararası kovuşturma yürütülmedi.

Failler hesap vermeli

  • Dünya, Ermeni diasporasının etkisiyle katliamı görmezden geldi. Saldırıların ardından yapılan otopsi ve incelemelerde cesetlerin birçoğunun insanlık dışı muameleye maruz kaldığı ve işkence görerek öldürüldüğü anlaşıldı. Ancak bu insanlık dışı suç ceza görmedi. Failler engellenmediği gibi, olayın ardından faillerle ilgili herhangi bir uluslararası kovuşturma yürütülmedi.
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