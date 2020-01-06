İade duruşması 10 Ocak'ta

Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi olarak Ukrayna’da yakalanan Nuri Gökhan Bozkır’ın iadesi için kritik haftaya girildi. Yaklaşık 6 aydır iadesi beklenen Bozkır, 10 Ocak cuma günü Ukrayna’da hakim karşısına çıkacak ve Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Bozkır’ın iadesi durumunda, 18 yıldır karanlıkta kalan Hablemitoğlu suikastındaki tüm faillerin ortaya çıkarılabileceği belirtiliyor.

SUİKASTIN KİLİT İSMİ

Soruşturma kapsamında özel ekip kuruldu, tüm deliller yeniden mercek altına alındı ve suikastçının izi sürüldü. Zihni Çakır’ın tanıklığı neticesinde Özel Kuvvetler Komutanlığında yüzbaşı rütbesinden ihraç edilen Bozkır’ın ismine ulaşıldı. Bozkır’ın suikastın kilit ismi olduğu değerlendiriliyor.

6 AYDIR İADESİ BEKLENİYOR

Interpol tarafından 196 ülkede aranan Bozkır, 10 Temmuz’da Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yakalandı. Bu süreçte Türkiye, önce tutuklanan ardından ev hapsine alınan Bozkır’ın iadesi için harekete geçti. Adalet Bakanlığı, Ukrayna adli makamlarından Bozkır’ın iadesini talep etti. Ancak Bozkır’ın iade edilip edilmeyeceğine karar verecek olan Ukrayna Mahkemesi, çeşitli gerekçelerle duruşmaları ertelediği için yaklaşık 6 aydır hiçbir sonuç alınamadı.

Necip Hablemitoğlu

KARAR DURUŞMASI

Hala geceleri ev hapsinde tutulan Bozkır’ın iadesi için kritik haftaya girildi. Bozkır, 10 Ocak cuma günü mahkemeye çıkarılacak. Duruşmada, iade edilip edilmeyeceğine ilişkin bir karar çıkması bekleniyor. Bozkır’ın, Ukrayna’ya yaptığı bir de sığınma başvurusu var. Sığınma başvurusunun sonuçlanması için yasal süre Şubat 2020’de bitecek. Ukrayna makamlarınca Bozkır’ın sığınma talebinin de incelendiği belirtilirken, mahkemenin bu kapsamda nasıl bir karar vereceği merak konusu. Bozkır’ın iadesi durumunda, FETÖ’nün polis ve savcıları eliyle karartılmaya çalışılan suikast dosyasındaki sır perdesinin 18 yıl sonra aralanacağı ve tüm faillerin ortaya çıkarılabileceği belirtiliyor.

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Yargı gereğini yapacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bozkır’ın iade sürecine ilişkin, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere zanlının Türkiye’ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusudur. Bizim beklentimiz, uluslararası sözleşme çerçevesinde bu kişinin iadesidir. Umarız bağımsız yargı önüne iadesi için gereken yapılır” demişti.

Çok şeyi biliyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman da Bozkır’ın önemli bir şüpheli olduğunu belirterek, “Ülkemize iade edilmesini çok isteriz. Bildiği çok şeyler olduğunu değerlendiriyoruz. O günlere dair sinyal bilgileri ve araçlarıyla yakın yerlerde gezdiği iddiaları var, kendisine bunu sormak istiyoruz. İadesi için gerekli evraklarla müracaat yapıldı” açıklamasını yapmıştı.