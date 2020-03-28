İçişleri Bakanlığından uçak ve otobüs seferleri ile ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehir giriş çıkışlarında alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var" dedi.

Kovid- 19 salgınana yönelik alınan tedbirler kapsamında özel araçlardaki vatandaşlarında sağlık kontrolünden geçeceğini söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk."

Soylu, "Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak." dedi.

Yeni genelge

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında uçak ve otobüs seferleri ile ilgili yeni bir genelge daha gönderdi.

Genelgeye göre, hava yolu ile düzenlenecek uçuşlarda yolcular yarın saat 06.00'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek.

Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacak. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olan seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecek.

Havaalanlarında seyahat izin kurulları oluşturulacak. Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında oluşturulan kurullar belirtilen şartları uyan vatandaşlara izin belgesi düzenlenmesine başlayacak.

İstanbul Valisi Yerlikaya da "Yurt içi uçuşlarda 29 Mart 06.00'dan itibaren 'Seyahat İzin Belgesi' istenecek. Belgesi olmayanlara bilet satılmayacak" açıklamasını yaptı.