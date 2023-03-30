İdlib’de fırtına sebebiyle duvar yıkıldı: 1 çocuk 2 sivil hayatını kaybetti

İdlib’deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2 gündür etkili olan fırtına nedeniyle İdlib’in Batente ve Kurin köylerinde bulunan kamp etrafındaki duvarların bir kısmı çadır sakinlerinin üzerine yıkıldı.





Yetkililere göre, duvarların yıkılması sonucu Batente’deki Havice Kampı’nda 1 çocuk, Kurin köyünde ise 1 kişi hayatını kaybetti.





İdlib’in Muhambil, Batenta, Sermin, Eriha, Marretmısrin, Zuuf ile Zerzur yerleşimlerinde de aralarında 3 çocuğun bulunduğu toplam 6 sivil yaralandı.





Sivil Savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.





32 bin kişinin fırtınadan olumsuz etkilendiği belirtilmişti





İdlib'de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, yaptığı açıklamada, İdlib’de ve Halep'in kuzey ve batı kırsalındaki çadır bölgelerin son 2 günde şiddetli fırtınadan en çok etkilenen yerler arasında olduğunu söylemişti.





Bölgede depremzedeler için inşa edilen 11 barınma merkezinin şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gördüğünü belirten Hallaj, 60 kampta 467 çadırın kullanılmaz hale geldiğini ve 1328 çadırın da kısmen etkilendiği aktarmıştı.







