|
Reklam
Reklam
Dünya

İdlib’de fırtına sebebiyle duvar yıkıldı: 1 çocuk 2 sivil hayatını kaybetti

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde yerinden edilenlerin sığındığı çadır kamplar bölgesinde, 2 gündür etkisini sürdüren fırtına nedeniyle 1’i çocuk 2 sivil hayatını kaybetti, en az 6 sivil yaralandı.

15:41 . 30/03/2023 Perşembe
AA
İdlib'de çadır kampında yaşayanların üzerine fırtına nedeniyle duvar yıkıldı.

İdlib'de çadır kampında yaşayanların üzerine fırtına nedeniyle duvar yıkıldı.

İdlib’deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2 gündür etkili olan fırtına nedeniyle İdlib’in Batente ve Kurin köylerinde bulunan kamp etrafındaki duvarların bir kısmı çadır sakinlerinin üzerine yıkıldı.


Yetkililere göre, duvarların yıkılması sonucu Batente’deki Havice Kampı’nda 1 çocuk, Kurin köyünde ise 1 kişi hayatını kaybetti.


İdlib’in Muhambil, Batenta, Sermin, Eriha, Marretmısrin, Zuuf ile Zerzur yerleşimlerinde de aralarında 3 çocuğun bulunduğu toplam 6 sivil yaralandı.


Sivil Savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.


32 bin kişinin fırtınadan olumsuz etkilendiği belirtilmişti


İdlib'de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, yaptığı açıklamada, İdlib’de ve Halep'in kuzey ve batı kırsalındaki çadır bölgelerin son 2 günde şiddetli fırtınadan en çok etkilenen yerler arasında olduğunu söylemişti.


Bölgede depremzedeler için inşa edilen 11 barınma merkezinin şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gördüğünü belirten Hallaj, 60 kampta 467 çadırın kullanılmaz hale geldiğini ve 1328 çadırın da kısmen etkilendiği aktarmıştı.



Hallaj, kamplarda hasar tespit çalışmaları sonucu yaklaşık 8 bin 500'ü kadın ve 16 bin 500’ü çocuk olmak üzere yaklaşık 32 bin kişinin fırtınadan olumsuz etkilendiğini kaydetmişti.

#İdlib
#Suriye
#fırtına
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.