İdlib’de katliam Şam’da patlama

Suriye’nin kuzeyinde tansiyon düşmüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Münbiç, Tel Rıfat, Tel Halaf ve Ayn İsa’yı kapsaması planlanan askeri müdahalesi öncesinde terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. TSK, Tel Tamr hattındaki Derdara köyünde bulunan terör örgütü YPG/PKK mevzilerini topçu atışları ile vurmayı sürdürüyor. Milli Ordu Kuvvetleri de Tel Tamr hattındaki Tel Cuma ve Tel Şinan’daki YPG/PKK mevzilerini topçu atışları ile vurdu.

200 KİŞİYİ TUTUKLADILAR

Operasyonlar karşısında paniğe kapılan terör örgütü üyelerinin sivillere yönelik baskıları artıyor. Münbiç’teki hapishanede tuttukları sivillerden 75’ini Rakka’daki cezaevine transfer etti. Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG), Türkiye’nin olası operasyonundan korktuğu için bu hamleyi yaptığı ifade edildi. SDG’nin tutuklama dalgaları ise devam ediyor. Son 72 saat içinde Rakka’da da 200’den fazla kişinin tutuklandığı duyuruldu. Özellikle Deyrizor, Hama ve Humus’tan göç eden gençlerin hedef alındığı belirtildi.

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HALK SDG’Yİ İSTEMİYOR

Suriyeli gazeteci ve aktivist Usame Hedbe, Münbiç ve Tel Rıfat yaşayan halkın SDG’nin politikalarından rahatsız olduğunu vurgu yaptı. Münbiç’te halkın öfkesinin büyüdüğünü belirten Hedbe, “Halkın çoğunluğu özellikle Araplar SDG’nin varlığına karşı çıkıyor ve giderek büyüyen bir öfke dalgası var” diye konuştu.

YENİ BİRLİKLER GÖNDERİYOR

Hedbe, YPG/PKK’nın elinde bulunan Tel Rıfat’tan son üç gündür haraketlilik yaşandığını ifade ederek “Görgü tanıkları Suriye rejiminin milisleri demir gibi bazı malzemeleri Tel Rıfat’tan Halep’e taşıdığını ve aynı zamanda rejime ait zırhlı araçların Tel Rıfat’a girdiğini söyledi. Rejim, son günlerde Rusya destekli birliklerini Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerine göndermeyi sürdürüyor” dedi.

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