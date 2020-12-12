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Dünya İdlibli savaş mağdurları "çamur" kentlerini yaşam alanına çevirmek için yardım bekliyor
ORTADOĞU

İdlibli savaş mağdurları "çamur" kentlerini yaşam alanına çevirmek için yardım bekliyor

Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak bir çadır kente sığınan İdlibliler çok mağdur. İdlib'in kuzeyindeki arazilere varan ailelerin kimi, sivil toplum örgütlerinin sağladığı çadırlarda, kimi kendi imkanlarıyla kurdukları barınaklarda toplu halde yaşamaya başlıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte çadırların çevresini çamur kaplarken, çıplak ayağına ya terlik ya plastik bot giymiş çocuklar, bata çıka oyun oynuyor. Çadırda yaşamını sürdüren Kasım Yusuf:, "Yaklaşık 4 aydır kimse yardım etmiyor. Sadece bir koli hijyen paketi geldi. Burada çoğu çadırda soba yok. Yaşlı, hamile veya bebeği olan aileler var. Çadırlar su sızdırıyor ve battaniyemiz yok" sözleriyle yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Haber Merkezi AA
Evleri yıkılan, iş yerleri yerle bir olan anne-babalar, okulları, parkları enkaza dönen çocuklarıyla göç yoluna düşüyor.
Evleri yıkılan, iş yerleri yerle bir olan anne-babalar, okulları, parkları enkaza dönen çocuklarıyla göç yoluna düşüyor.

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları sonucunda Türkiye sınırına yakın arazilere sığınan İdlibliler, kışın çamur içinde kalan soğuk çadırlarında yaşayabilmek için uzanacak yardım elini bekliyor.

İdlibli siviller, 9 yıldır Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun bombardımanına maruz kalıyor.

Evleri yıkılan, iş yerleri yerle bir olan anne-babalar, okulları, parkları enkaza dönen çocuklarıyla göç yoluna düşüyor.

Doğup büyüdükleri topraklarını terk etmekten başka seçenekleri kalmayan aileler, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla Türkiye sınırına doğru hareket ediyor.

İdlib'in kuzeyindeki arazilere varan ailelerin kimi, sivil toplum örgütlerinin sağladığı çadırlarda, kimi kendi imkanlarıyla kurdukları barınaklarda toplu halde yaşamaya başlıyor.

Altyapısız, rast gele vücut bulmuş yerleşkeler, özellikle kış koşullarına son derece dayanıksız. Yaz sıcağında kumaşları yıpranan çadırlar, ilk yağmurlarla su almaya başlıyor.

Çadırların çevresini çamur kaplarken, çıplak ayağına ya terlik ya plastik bot giymiş çocuklar, bata çıka oyun oynuyor.

En olumsuz koşullarda dahi hayatta kalmanın bir yolunu bulan ailelerin, çadırlar arasında büyüttüğü yeşillikler de dikkati çekiyor.

İdlibli savaş mağdurları
FOTOĞRAF 8
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Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları sonucunda Türkiye sınırına yakın arazilere sığınan İdlibliler, kışın çamur içinde kalan soğuk çadırlarında yaşayabilmek için uzanacak yardım elini bekliyor.
Title
İdlibli siviller, 9 yıldır Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun bombardımanına maruz kalıyor.
Title
Evleri yıkılan, iş yerleri yerle bir olan anne-babalar, okulları, parkları enkaza dönen çocuklarıyla göç yoluna düşüyor.
Title
Doğup büyüdükleri topraklarını terk etmekten başka seçenekleri kalmayan aileler, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla Türkiye sınırına doğru hareket ediyor.
Title
İdlib'in kuzeyindeki arazilere varan ailelerin kimi, sivil toplum örgütlerinin sağladığı çadırlarda, kimi kendi imkanlarıyla kurdukları barınaklarda toplu halde yaşamaya başlıyor.
Title
Çadırların çevresini çamur kaplarken, çıplak ayağına ya terlik ya plastik bot giymiş çocuklar, bata çıka oyun oynuyor.
Title
Yaz sıcağında kumaşları yıpranan çadırlar, ilk yağmurlarla su almaya başlıyor.
Title
Altyapısız, rast gele vücut bulmuş yerleşkeler, özellikle kış koşullarına son derece dayanıksız.
İdlibli savaş mağdurları "çamur" kentlerinde yaşam mücadelesi veriyor
Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak bir çadır kente sığınan İdlibliler çok mağdur. İdlib'in kuzeyindeki arazilere varan ailelerin kimi, sivil toplum örgütlerinin sağladığı çadırlarda, kimi kendi imkanlarıyla kurdukları barınaklarda toplu halde yaşamaya başlıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte çadırların çevresini çamur kaplarken, çıplak ayağına ya terlik ya plastik bot giymiş çocuklar, bata çıka oyun oynuyor.

"Yağmur kuruyana kadar çadırda mahsur kalıyoruz"

Diya 9 kampına sığınan sivillerden Kasım Yusuf, yaptığı açıklamada, İdlib’in güney kırsalında yer alan Kefer Rumah beldesinden yaklaşık 1,5 yıl önce göç ettiğini söyledi.

Yusuf, "İkamet ettiğimiz çadır kampında herhangi bir hizmet yok. Çadırlara su dağıtacak tankerlere, ambulansa ve okula gidecek çocuklara geçit yok." dedi.

"Yağmur kuruyana kadar çadırda mahsur kalıyoruz." diye konuşan Yusuf, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 4 aydır kimse yardım etmiyor. Sadece bir koli hijyen paketi geldi. Sobamız yok. Kömürümüz ve odunumuz yok. Burada çoğu çadırların sobası yok. Burada yaşlı, hamile veya bebeği olan aileler var. Çadırlar su sızdırıyor ve battaniyemiz yok."

"Kampın en önemli ihtiyacı çakıl taşı"

Yusuf, "Çadırlar yağmur suyu sızdırdığı zaman altına tencere, kova veya leğen koyuyoruz. Çadırlarımız yazın sıcak nedeniyle yıprandı." şeklinde konuştu.

"Kampın en önemli ihtiyacı çakıl taşı. Çadıra, sobaya da ihtiyacımız var." diyen Yusuf, sivil toplum kuruluşlarının yardım eli uzatmasını beklediklerini vurguladı.

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