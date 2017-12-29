IGAD Güney Sudan'daki ihlalleri kınadı

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Güney Sudan'daki ateşkes ihlallerini şiddetle kınadığını açıkladı.

IGAD Bakanlar Konseyi Başkanı Workneh Gebeyehu, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Aralık'ta ülkedeki siyasi taraflar arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ihlal edilmesinden derin üzüntü duyduğunu ve hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Gebeyehu açıklamasında, "İmzalanmasından birkaç gün sonra anlaşmanın ihlal edilmesi, barışın sağlanabilmesi için Güney Sudanlı taraflara yorulmadan ve ortak olarak yardım etmeye çalışan IGAD, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi kurumlar tarafından gösterilen çabaları baltalamaktadır." ifadesini kullandı.

İhlalleri şiddetle kınadığını belirten Gebeyehu, her türden düşmanlığın son bulmasını isteyerek, taraflara yaptıkları hatanın farkına varmaları çağrısında bulundu.

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Ateşkes bir gün geçmeden ihlal edildi

Güney Sudanlı taraflar, IGAD öncülüğünde yürütülen müzakerelerde 24 Aralık'ta yürürlüğe girmesi kaydıyla ateşkes kararı almıştı. Ülkedeki taraflar ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden 24 saat geçmeden anlaşmanın ihlal edildiğini duyurmuştu.

Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılmışsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

İç savaşta şimdiye kadar yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.