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Dünya İHH İdlibde yeni okul inşaatına başladı
ORTADOĞU

İHH İdlib'de yeni okul inşaatına başladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kuveyt merkezli International Islamic Charitable Organization (IICO) ile Suriye'de 8 derslikli okul yapıyor.

Haber Merkezi AA
Ek binada Marmara Okulu bünyesinde 1500 çocuk eğitimine devam edebilecek.
Ek binada Marmara Okulu bünyesinde 1500 çocuk eğitimine devam edebilecek.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye'de eğitim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

Bölgede okul yetersizliği nedeniyle çok sayıda çocuğun eğitim hakkından mahrum kaldığını belirten Tosun, ''Suriye'de her çocuğun eğitim hakkını elde edebilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Son olarak Kuveyt IICO kurumunun desteğiyle İdlib'e bağlı Akrabat bölgesindeki Marmara Okulumuzun sahasında da 8 derslikli bir ek okul binası inşaatına daha başladık.'' ifadelerini kullandı.

  • Ek binamızın inşaatı tamamlandıktan sonra 600 çocuğun eğitim görebileceğini aktaran Tosun, ''Eski bina ile ek binamızda Marmara Okulu bünyesinde 1500 çocuk eğitimine devam edebilecek. Katkılarından ötürü IICO kurumuna teşekkür ederiz.'' dedi.

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