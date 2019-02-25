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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Şeyh Selheb tepkisi

İİT'den Şeyh Selheb tepkisi

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nı açan ile Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat'ın gözaltına alınmasına ve Mescid-i Aksa'ya bir hafta süreyle girişlerinin yasaklanmasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler.
İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları ve Kudüs'teki dini sembol isimlere yönelik uygulamalar kınandı.

Açıklamada, bu durumun işgal altındaki Kudüs kentini hedef alan ve gönüllü muhafızlar olarak bilinen "murabıtlar"ı yıldırmaya çalışan Yahudileştirme politikalarının devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in Kudüs'te Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarına yönelik tekrarlanan saldırılarını durdurmak için acilen harekete geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail polisi, Şeyh Selheb ve Şeyh Bukeyrat'ı dün sabah Doğu Kudüs'teki evlerine düzenlenen baskında gözaltına almıştı. Şeyh Selheb ve Şeyh Bukeyrat, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir hafta süreyle giriş yasağı getirilerek serbest bırakılmıştı.

Şeyh Selheb, cuma günü İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nı açmış ve beraberindeki Filistinliler ile burada namaz kılmıştı.

Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb

Mescid-i Aksa'da gergin hafta

İsrail güçleri, geçen hafta pazar günü 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç kapıyı kırmış, İsrail polisi gençlerden bazılarını gözaltına almış, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

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Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat

İsrail polisi, salı akşamı Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları gözaltına alınmıştı. Filistinliler, cuma günü 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa’daki Rahmet Kapısı'nın içinde cuma namazı kılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in onayı olmadan Rahmet Kapısı’nın Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açıldığı ve yüzlerce Filistinlinin cuma namazını burada eda ettiği bildirilmişti.

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