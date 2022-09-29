İİT'ten İsrail'e kınama

İİT'den konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Cenin kentinde dün 4 Filistinlinin öldürüldüğü, onlarca kişinin yaralandığı olayın "şiddetle" kınandığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları ve işlediği suçların sürekli tekrarlandığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı dün İsrail askerlerinin Cenin'de 4 Filistinliyi vurarak öldürdüğünü, 44 Filistinliyi de yaraladığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.



İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ve İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

Filistinli direniş gruplarının yoğun biçimde bulunduğu kuzeydeki Cenin Mülteci Kampı, İsrail askerlerinin baskınları sırasında zaman zaman çatışmalara sahne oluyor.

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