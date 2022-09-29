Dünya İİTten İsraile kınama
ORTADOĞU

İİT'ten İsrail'e kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinliyi öldürdüğü saldırıyı kınadı. Cenin kentinde 4 Filistinlinin öldürüldüğü, onlarca kişinin yaralandığı olayın "şiddetle" kınandığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları ve işlediği suçların sürekli tekrarlandığı kaydedildi.

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Haber Merkezi AA
İİTten İsraile kınama
İİT'ten İsrail'e kınama

İİT'den konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Cenin kentinde dün 4 Filistinlinin öldürüldüğü, onlarca kişinin yaralandığı olayın "şiddetle" kınandığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları ve işlediği suçların sürekli tekrarlandığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı dün İsrail askerlerinin Cenin'de 4 Filistinliyi vurarak öldürdüğünü, 44 Filistinliyi de yaraladığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ve İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

Filistinli direniş gruplarının yoğun biçimde bulunduğu kuzeydeki Cenin Mülteci Kampı, İsrail askerlerinin baskınları sırasında zaman zaman çatışmalara sahne oluyor.

İşgalci İsrail'in Cenin'deki saldırısında anaokulundaki çocukların korku dolu anları
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İşgalci İsrail'in Cenin'deki saldırısında anaokulundaki çocukların korku dolu anları
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sırasında silah seslerini duyan anaokulundaki çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 44 kişi de yaralanmıştı.


İsrail askerleri Cenin'de 3 Filistinliyi öldürdü 44 kişiyi yaraladı
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