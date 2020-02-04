Dünya İki koltuk çevresine karantina
ASYA

İki koltuk çevresine karantina

Uçaklarda Vuhan virüsü tanısı konulan vakaların çevresinde seyahat eden yolcular karantinaya alınacak. Vakanın iki ön, iki arka ve iki yan koltuğunda yolculuk yapanlar iki haftaya kadar takip edilecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun koronavirüsle mücadele için hazırladığı rehberde havaalanında ve uçakta virüsün saptanması ve hastayla temas edilmesi halinde neler yapılması gerektiği sıralandı. Pilotlar, uçaktaki görevliler ve havaalanı çalışanlarına uyarıların bulunduğu rehberde şu ifadeler yer alıyor:

Uçakta vaka saptanması halinde pilot, durumu kuleye bildirmeli. Kule de, durumu havalimanı sağlık denetleme merkezine iletmeli. Koronavirüs kesin tanısı veya muhtemel tanısı konulan vakalar ile aynı uçakta seyahat etmiş olan yolculardan iki ön, iki arka ve iki yan koltuktaki yolcular temastan iki hafta sonrasına kadar takip edilmeli. Vaka ile uçak içinde ilgilenen kabin personelinin semptom takibi yapılarak numune sonucu pozitif çıkarsa temastan itibaren 14 gün uçuşuna izin verilmemeli. Numune sonucu çıkmadan semptom çıkması durumunda ise 14 gün görev yapması yasaklanmalı. Numune sonucu negatif çıkarsa uçuşa izin verilmeli.

10 günde hastane

Huoshenshan Hastanesi
  • Virüsün ortaya çıktığı Vuhan şehrinde hastalıkla mücadele için inşa edilmeye başlanan hastane 10 günde tamamlandı. Bin yatak kapasiteli Huoshenshan Hastanesi dünden itibaren silahlı kuvvetlerden bin 400 tıbbi personelle hizmet vermeye başladı. Hastane 2003’te Pekin’de SARS salgını için inşa edilen bir hastanenin birebir aynısı olacak şekilde tasarlandı. 50 dönüm alanda 7 bin kişilik ekiple inşa edilen 2 katlı hastanenin 30 yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Vuhan’da ayrıca 2 haftada bitirileceği duyurulan bin 500 yataklı başka bir hastanenin de inşaatı sürüyor.

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