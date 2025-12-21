İkinci aşamaya sabotaj: Düğün yapılan okula saldırı

Terör devleti İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'de katliam işlemeye devam ediyor. Gazze kent merkezinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde sarı hat içindeki bir okulda düzenlenen düğünü topçu saldırısıyla hedef alan İsrail askerleri 10 Filistinliyi öldürdü. Terör devleti ateşkesi ve sivilleri hedef aldığını kabul ettiği bir açıklama yaparak soruşturma açıldığını duyurdu. Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentinin Et-Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bir okula düzenlediği saldırının "masum sivillere karşı işlenmiş vahşi bir suç ve ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali" olduğu vurgulandı.

SARI HAT İÇERİSİNDE

Sağlık yetkilileri, konuya dair yaptıkları açıklamada, İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin, Filistinlilerin barınak olarak kullandığı "Gazze Şehitleri" okulunu hedef aldığı topçu saldırısında hayatını kaybeden 1'i kadın 10 Filistinlinin cenazesi ile 3’ü ağır 10 yaralının Gazze şehrinin merkezindeki Baptist Hastanesi’ne getirildiğini belirtti. Görgü tanıkları da İsrail'e ait bir tankın mahalleye girerek barınma merkezi olarak kullanılan okula yaklaştığını bir süre beklediğini daha sonra ateş açtığını duyurdu. Okulun ikinci katına isabet eden mermi büyük bir patlamaya yol açtı. Okul, ateşkes kapsamında bulunan sarı hat içerisinde yer alıyordu. Sosyal medyada saldırı sonrası görüntüler paylaşıldı. Düğün neşesiyle toplanan Filistinliler, saldırı sonrası ağıtlar yakarak İsrail’e lanetler okudu. Videoda parçalanmış cesetlerin üzerine örtü örtüldüğü ve ölenlerin yakınlarının büyük acı yaşadığı görüldü.

AMBULANS GİRİŞİNE İZİN VERMEDİ

Olay sonrası bölgeye ambulanslar sevk edilirken, İsrail askerleri sağlık görevlilerin okul alanına girmesine mani oldu. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile kurulan irtibat sonrası cesetler ve yaralılar alandan çıkarıldı.

'SİVİLLERİ VURDUK ÜZGÜNÜZ'

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Et-Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Gazze Şehitleri" okulundaki bir düğün sırasında düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu. Sivillere verilen zarardan dolayı üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, saldırıyı düzenleyen birliklerin "Sarı Hattın" batı tarafındaki bazı yapılarda birkaç "şüpheli" tespit ettiği ileri sürüldü. Ardından düzenlenen saldırıda sivillerin hedef alındığı kabul edilen açıklamada, "İsrail ordusu, olaya karışmayan kişilere verilen zarardan dolayı üzüntü duyuyor" ifadesine yer verildi.

İKİNCİ AŞAMA GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDERKEN

Saldırı Miami’de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin görüşmelerinin devam ettiği sırada gerçekleşti. Terör devleti, daha önce de ateşkes müzakerelerinin arefesinde ya da görüşmeler gerçekleştiği sırada büyük saldırılar gerçekleştirerek Hamas’ı baskı altına almayı hedeflemişti. Hamas saldırının "masum sivillere karşı işlenmiş vahşi bir suç ve ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali" olduğunu belirtti.







