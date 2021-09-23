Dünya İklim Anlaşması Mecliste Türkiye sera gazını yüzde 21 azaltacak
AMERİKA

İklim Anlaşması Meclis'te:  Türkiye sera gazını yüzde 21 azaltacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’deki konuşmasında ekimde Meclis’e getireceklerini açıkladığı Paris İklim Anlaşması ile Türkiye 2030’a kadar sera gazı salınımını yüzde 21 azaltmayı öngörüyor. 195 ülkenin imzasını taşıyan anlaşmanın hedefi petrol, kömür gibi fosil yakıtların kullanımını azaltarak, yenilenebilir enerjiye yönelmek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
İklim Anlaşması Mecliste: ​Türkiye sera gazını yüzde 21 azaltacak
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM kürsüsünden ekimde Meclis’e geleceğini açıkladığı Paris İklim Anlaşması ile Türkiye, 2030’a kadar sera gazı salınımını yüzde 21 azaltmayı öngörüyor. TBMM’nin onayına gelecek anlaşmayı Türkiye, 195 ülke ile birlikte imzalamıştı. Paris Anlaşması, temel olarak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne dayanıyor. İklim değişikliği tehlikesine karşı küresel sosyoekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesini hedefliyor. Küresel sıcaklık artışının 1.5 derece seviyesinde tutulması amaçlanıyor. Bu çerçevede petrol, kömür gibi fosil yakıtların kullanımının azaltılarak, yenilenebilir enerjiye yönelmesi öngörülüyor.

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UYGUNLUK MEKANİZMASI

  • Anlaşma, taraf ülkelerin ulusal koşulları çerçevesinde kendi belirledikleri bağlayıcı olmayan gönüllü hedefleri de içeriyor. Bu çerçevede anlaşmada emisyon azaltım “hedef” ve “çabaları” şeklinde yapılan ayrımla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin azaltım eylemlerinin türleri arasında farklılaştırmaya gidilmişti. Paris Anlaşması hükümlerine uyulmaması halinde anlaşmada düzenlenmiş herhangi bir yaptırım yoktu.
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