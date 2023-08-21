İklim OHAL’i

İklim değişikliğine bağlı aşırı hava olaylarıyla mücadele zorlaşırken coğrafya ayırt etmeksizin birçok bölgeyi olağanüstü tedbirler almaya zorluyor. Dünya henüz Hawaii’nin Maui Adası’nı neredeyse yok eden yangınların şokunu atlatamazken, Dünya’nın farklı coğrafyalarından orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) haberleri geldi. On binlerce kişinin tahliye edildiği bölgelerde yerleşim yerleri büyük zarar görürken, yerel yetkililer yangınların kontrolden çıktığını vurguluyor. Sadece yangınlar değil kasırgaların artan şiddeti de benzer tedbirlerin alınmasını zorluyor. Diğer tarafta ise kuraklık gibi doğal afetler nedeniyle zor günler geçiriyor.

KALİFORNİYA TENERİFE

Tenerife’de kontrolden çıktı

İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları’ndan Tenerife’de 26 bin kişinin tahliye edildiği, yangın 200’den fazla personel, 13 uçak ve helikopterin söndürme çalışmalarına katıldığı yangınların kontrolden çıktığı açıklandı. Yetkililer 15 Ağustos’tan bu yana Kanarya Adası’nın en büyük doğal parkı dahil 5 bin hektarlık alanın yandığını kaydetti. Halka suyu tasarruflu kullanma yönünde çağrıların yapıldığı adada yetkililer, yangının “sönme aşamasından uzak” olduğunu ancak itfaiyecilerin can kaybı ve hasarı önlemek için mümkün olan her şeyi yaptığını ifade etti.

KANADA SOMALİ

Başkenti boşalttılar

Kanada’nın British Columbia eyaletinde de günlerdir söndürülemeyen yangınlar sebebiyle cumartesi günü OHAL ilan edilirken, yaklaşık 36 bin kişinin tahliyesi için alarm verildi. Yetkililer yangının henüz kontrol edilemediğini ve önümüzdeki günlerin daha da zor geçeceğini bildiriyor. Bir başka Kanada eyaleti Kuzeybatı Toprakları’nda ise alevlerin yaklaştığı başkent Yellowknife’ın yüzde 95’i boşaltıldı. Yangınlar nedeniyle ülke genelinde şimdiye kadar 14 milyon hektarlık alan kül oldu.

Köyler boşaltıldı

Yunanistan’ın Türkiye sınırına yakın Dedeağaç şehrinde de cumartesi çıkan yangın nedeniyle acil durum ilan edildi. Yangında binlerce dönüm çam ormanı kül olurken, 8 ev ve 2 kilise hasar gördü, 8 köy tedbir amacıyla boşaltıldı. Yerel halka sürekli olarak çağrıların yapıldığı şehirde, şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kontrol altına alınamadı.

Kasırga alarmı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde de yaklaşan Hilary Kasırgası nedeniyle alarm verilerek güney bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, “Bu fırtınaya hazırlanmak ve müdahale etmek için tüm hükümeti seferber ediyoruz” dedi. 2 gün sürmesi beklenen kasırga için ABD Ulusal Muhafızlarından’da 350 askerin acil müdahale için hazır tutulduğu açıklandı. Bölgede halk hazırlık çalışmalarına katılırken, olası su baskınları için kum torbaları hazırlandı, işletmeler pencerelerini tahtaları ile korumaya aldı.

8 milyon kuraklığın pençesinde

Somali’de ise yağışsız geçen mevsimler nedeniyle milyonlarca insanı etkileyen kuraklık, ciddi su ve mera kıtlığına yol açtı. Kıtlık sebebiyle aileler evlerini terk edip başka yerlere göç ederken, çok sayıda hayvan da telef oldu. Art arda yağışsız geçen beş yağmur mevsimi nedeniyle kuraklık sorunu ciddi anlamda kendisini hissettirmeye başladı. Birleşmiş Milletler, yağışsız geçen mevsimlerin ardından, 16 milyon Somalilinin yarısının acil yardıma muhtaç durumda olduğunu bildiriyor.







