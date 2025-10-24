İlhak olursa ABD'nin desteğini kaybeder

Time dergisine bir röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, Batı Şeria'nın ilhakının olmayacağını, "Böyle bir şey olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Eğer böyle bir şey olursa İsrail, ABD'den aldığı tüm desteği kaybeder" ifadeleriyle net bir şekilde belirtti. ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasına uymaktan başka çaresi olmadığını da belirtti. Trump, "Netanyahu durmasa dünya onu durduracaktı" sözleriyle adeta Siyonist devletin Gazze'de savaşı kaybettiğine işaret etti. Trump ilerleyen zamanlarda Gazze'yi ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de kendisi İsrail’deyken Knesset'te (İsrail Meclisi) Batı Şeria’nın ilhakının ilk adımını onaylanmasına ülkeden ayrılmadan çok sert tepki gösterdi. Vance, "Eğer bir siyasi şovsa, çok aptalca bir hamleydi. Ben bunu kişisel bir hakaret olarak da kabul ediyorum. Batı Şeria, İsrail tarafından ilhak edilmeyecek. Trump yönetiminin politikası, Batı Şeria, İsrail tarafından ilhak edilmeyecek. Eğer birileri sembolik oylama yapmak istiyorsa yapabilir ama bu durumdan memnun değiliz" diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da "Başkan'ın (Donald Trump) şu anda bunu desteklemeyeceğimizi açıkça belirttiğini düşünüyorum ve bunu, barış anlaşmasına olası bir tehdit olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.