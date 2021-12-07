İngiliz fonlu çocuk Guantanamo’su: Suriye'deki Hallat Hapishanesi'nde 700'den fazla çocuk tutuluyor

Hapishanede tüberküloz ve koronavirüs salgını var.

Suriye’nin Guantanamo’su olarak adlandırılan, İngiltere tarafından fonlanan Hallat Hapishanesi’nde 700’den fazla çocuk tutuluyor. İnsanlık dışı koşullarda yüzlerce kişinin kaldığı koğuşlarda alıkonulan çocuklar, örgüt saflarında yeni savaşçılar olma ihtimaliyle tutuluyor.

20 milyon dolarlık İngiliz fonuyla kurulan PKK’nın cezaevine BM’den de sert tepki var. BM raporuna göre, işkence ve insanlık dışı muamelenin olağanlaştığı cezaevindeki koşullar tiksindirici boyutlara ulaştı.

Hallat Hapishanesi PKK'nın kontrolünde.

LONDRA’NIN UMURUNDA DEĞİL

Suriye’nin kuzeydoğusunda tutuklu kadın ve çocukları savunan yasal yardım kuruluşu Reprieve’in yöneticisi Maya Foa, şunları söyledi: “İngiliz hükümetinin suçsuz masum çocukları aşırı kalabalık cezaevlerinde, dikenli tellerin arkasında büyümesi için vergi mükelleflerinin parasını kullanması çok korkunç. Londra yönetimi adeta Suriye’deki çocuklara Guantanamo oluşturmak için aktif olarak çalışıyor.”

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HASTALIK KOL GEZİYOR

Bölgede görev yapan sivil toplum kuruluşu yetkilileri de çocukların cezaevlerinde güneşlenmeden ve temizlenmeden tutulduğunu, tüberküloz, koronavirüs ve diğer bulaşıcı hastalıklara maruz kaldıklarını açıkladı. Çocukların çoğunun bu koşullara dayanmasının güç olduğu vurgulandı. Suriye’nin kuzeydoğusunda tutuklu bulunan DEAŞ ile bağlantılı çocuk sayısı tam olarak açıklanmadı.

Hol’de de 27 bin çocuk iade bekliyor

Hallat Hapishanesi’nde, Haseke’de ABD ve terör örgütü PKK’nın kontrolündeki El Hol Kampı’ndan gelen tutuklular da var. Hol Kampı’ndaki şartlar da cezaevinden farksız. Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), kampta kötü koşullarda tutulan ve ebeveynleri DEAŞ’lı olan en az 27 bin çocuğun ülkelerine iade edilmesi çağrısında bulundu.