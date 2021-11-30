İngiliz-Fransız ortaklığı göçmenleri öldürdü: Manş Denizi'nde saatlerce boğulmalarını seyrettiler

Geçen hafta Manş Denizi’nde yaşanan facianın acısı henüz tazeyken, hayatta kalmayı başaran kişinin anlattıkları Paris ve Londra’nın acımasızlığını gözler önüne serdi.

Yasir ERKUŞ

Fransa’dan İngiltere’ye geçmeye çalışırken botlarının batması sonucu boğularak yaşamını yitiren göçmenlerin, iki ülkenin güvenlik güçlerince ölüme terk edildiği ortaya çıktı. Geçen hafta Manş Denizi’nde yaşanan facianın acısı henüz tazeyken, hayatta kalmayı başaran kişinin anlattıkları Paris ve Londra’nın acımasızlığını gözler önüne serdi.

Kazadan sağ kurtulan Muhammed İbrahimzade, su alan botun batacağını anlayınca İngiliz yetkililere ulaştıklarını ancak olumsuz yanıt aldıklarını, Fransız polisini aradıklarında da “Bizim bölgemiz değil” cevabıyla karşılaştıklarını anlattı. Sabaha kadar yardım bekleyen 33 kişiden 31’i, Fransız ve İngiliz yetkililerin sorumsuzluğu sonucu boğularak can verdi.

TOPU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Fransa’nın Calais kenti yakınlarında geçen çarşamba günü yaşanan faciada hayatta kalmayı başaran iki kişiden biri olan İbrahimzade, salı gecesi geç saatlerde Fransız sahilinden ayrıldıklarını ve botun kısa süre sonra su almaya başladığını söyledi. Bunun üzerine yetkililerle irtibata geçtiklerini anlatan İbrahimzade, “İngiliz polisini aradık, bize yardımcı olmadılar. Fransız polisini aradık, ‘İngiliz bölgesindesiniz’ dediler” ifadesini kullandı.

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Muhammed İbrahimzade

SAATLERCE DİRENDİLER

Hipotermi tedavisi gördükten sonra mucizevi şekilde kurtulan 21 yaşındaki İbrahimzade, göçmenlerin saatlerce batmış bota tutunarak hayatta kalmaya çalıştıklarını aktardı. Artık dayanamayarak botu bırakan kişilerin birer birer yaşamını yitirdiğini ifade eden göçmen, “Aileler vardı, üç dört yaşında bir çocuk hatırlıyorum. Birbirimizin ellerini tuttuk. Şafağa kadar kimse ölmedi, sonra çoğu can verdi” dedi.

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Yaşanan faciadan sağ kurtulan göçmenin anlattıkları kan dondurdu

İngiltere’ye rehin olmayacağız

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İngiltere’nin iç siyasetine rehin tutulmayacaklarını ancak göç krizi nedeniyle ciddi müzakerelere hazır olduklarını söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin

Belçikalı, Alman ve Hollandalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşme sonrası basına konuşan Darmanin, “İngiltere Avrupa’yı terk etti ama dünyayı değil. İç İngiliz siyaseti tarafından rehin tutulmadan bu sorunlar üzerinde ciddi şekilde çalışmamız gerekiyor” dedi. Fransız bakan, İngiliz kıyılarına ulaşmaya çalışan ve Manş Denizi boyunca tehlikeli bir yolculuğa çıkan göçmen akışından da İngiltere’nin sorumlu olduğunu ifade etti.