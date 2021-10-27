Dünya İngiliz istihbaratı Amazona emanet
AVRUPA

İngiliz istihbaratı Amazon’a emanet

İngiltere, istihbarat servisleri MI5, MI6 ve GCHQ’nun verilerini depolaması için Amazon ile sözleşme imzaladı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​İngiliz istihbaratı Amazon’a emanet ​
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İngiltere, istihbarat servisleri MI5, MI6 ve GCHQ’nun verilerini depolaması için Amazon ile sözleşme imzaladı.

The Guardian’ın haberine göre, yapılan sözleşme doğrultusunda İngiliz istihbarat verileri, analitik ve yapay zeka yöntemleri ile sınıflandırılacak, teknolojinin kurumlar içinde kullanımı da yaygınlaştırılacak.

İngiltere Savunma Bakanlığı gibi diğer devlet daireleri ortak operasyonlar sırasında sistemi kullanabilecek. Amazon’la yapılan 10 yıllık mutabakat karşılığı şirkete 1 milyar sterlin (13 milyar TL) ödeneceği belirtildi.

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