İngiliz medyası yazdı: Türkiye havacılıkta lider pozisyona geldi

İngiltere merkezli The Independent gazetesinde, 2020 yılının Nisan ve Aralık ayları arasında 400'den fazla havaalanındaki yolcu istatistiklerinin incelendiği bir yazı yayımlandı.
Avrupa'nın en büyük havacılık gücü
Yazıda, araştırma sonucuna göre Avrupa'da en büyük havacılık gücünün "Türkiye" olduğu vurgulandı.
Seyahat Editörü Simon Calder, yazısında koronavirüs salgınının rekabet ve güven koşullarını değiştirdiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin havacılık sektöründe yakaladığı liderliğin kalıcı hale gelebileceğini belirtti.
İstanbul Havalimanı ilk Sabiha Gökçen beşinci sırada
Araştırma sonucuna göre, listenin ilk sırasında İstanbul Havalimanı yer alıyor.
İstanbul’u Moskova'dan 2 havalimanı takip ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı da listede beşinci sırada bulunuyor.