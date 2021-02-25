İngiliz medyası yazdı: Türkiye havacılıkta lider pozisyona geldi

"Kağıtsız" göçmenler vatandaşlık almak için kiliseye yerleşti

Avrupa'nın kalbi Brüksel'de hükümetin dikkatini çekmek ve oturma izni almak isteyen göçmenler, seslerini duyurmak amacıyla şehrin merkezindeki bir kiliseye yerleşti. Brüksel'deki Saint-Jean-Baptiste au Beguinage Kilisesi'nin geçici misafirleri, 24 gün önce burada yaşamaya başladı. Bir kısmı 20 yıldan fazla süredir resmi belge sahibi olmadan Belçika'da yaşamını sürdürüyor ve bu nedenle 'kağıtsız' olarak adlandırılıyor.

