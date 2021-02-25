Dünya İngiliz medyası yazdı Türkiye havacılıkta lider pozisyona geldi
AVRUPA

İngiliz medyası yazdı: Türkiye havacılıkta lider pozisyona geldi

Türkiye’nin havacılık sektöründeki yükselişi, İngiliz medyasında kendine yer buldu. İngiltere merkezli The Independent gazetesi, Türkiye'nin havacılık sektöründe Avrupa'nın lideri haline geldiğini yazdı. Gazetedeki yazıda, Türkiye'nin havacılık sektöründe yakaladığı liderliğin kalıcı hale gelebileceği vurgulandı.

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İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

İngiltere merkezli The Independent gazetesinde, 2020 yılının Nisan ve Aralık ayları arasında 400'den fazla havaalanındaki yolcu istatistiklerinin incelendiği bir yazı yayımlandı.

Avrupa'nın en büyük havacılık gücü

Yazıda, araştırma sonucuna göre Avrupa'da en büyük havacılık gücünün "Türkiye" olduğu vurgulandı.

Seyahat Editörü Simon Calder, yazısında koronavirüs salgınının rekabet ve güven koşullarını değiştirdiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin havacılık sektöründe yakaladığı liderliğin kalıcı hale gelebileceğini belirtti.

İstanbul Havalimanı ilk Sabiha Gökçen beşinci sırada

Araştırma sonucuna göre, listenin ilk sırasında İstanbul Havalimanı yer alıyor.

İstanbul’u Moskova'dan 2 havalimanı takip ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı da listede beşinci sırada bulunuyor.

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