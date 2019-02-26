İngiltere Başbakanı: Anlaşmam kabul edilmezse Brexit uzar

İngiltere Başbakanı Theresa May, kendi anlaşmasının reddedilmesi halinde anlaşmasız ayrılık ve Brexit tarihinin ertelenmesi seçeneklerini parlamentoya sunacağını söyledi.
May, İngiliz Parlamentosunda yaptığı açıklamada, "Avam Kamarası, Brexit konusunda anlaşmayı onaylamadığı müddetçe AB'den çekilmeyeceğiz. Avam Kamarası, Avrupa Birliği'nden çıkma anlaşması ile ilgili hükümete saygı duymalıdır" diye konuştu.
UK PM Theresa May to propose Commons votes on no-deal Brexit and Brexit delay, if MPs reject her plan next month https://t.co/FQ9sUpA2of
UK PM Theresa May to propose Commons votes on no-deal Brexit and Brexit delay, if MPs reject her plan next month https://t.co/FQ9sUpA2of— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 26 Şubat 2019