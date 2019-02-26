Dünya İngiltere Başbakanı Anlaşmam kabul edilmezse Brexit uzar
AVRUPA

​İngiltere Başbakanı: Brexit uzar

İngiltere Başbakanı: Anlaşmam kabul edilmezse Brexit uzar

İngiltere Başbakanı May, kendi anlaşmasının reddedilmesi halinde 'anlaşmasız ayrılık' ve Brexit tarihinin ertelenmesi seçeneklerini parlamentoya sunacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Theresa May, İngiltere Başbakanı
Theresa May, İngiltere Başbakanı

İngiltere Başbakanı Theresa May, kendi anlaşmasının reddedilmesi halinde anlaşmasız ayrılık ve Brexit tarihinin ertelenmesi seçeneklerini parlamentoya sunacağını söyledi.

May, İngiliz Parlamentosunda yaptığı açıklamada, "Avam Kamarası, Brexit konusunda anlaşmayı onaylamadığı müddetçe AB'den çekilmeyeceğiz. Avam Kamarası, Avrupa Birliği'nden çıkma anlaşması ile ilgili hükümete saygı duymalıdır" diye konuştu.
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