Dünya İngiltere Hizbullahı terör listesine aldı
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İngiltere Hizbullah'ı terör listesine aldı

İngiltere Hizbullah'ı terör listesine aldı

İngiliz İçişleri Bakanlığı Lübnan Hizbullahı'nın siyasi kanadını terör listesine aldı. DHPK-C'nin kullandığı bazı isimler de terör listesine eklendi. İsrail'i memnun eden karara ilişkin, Lübnan Başbakanı Hariri, "İngiltere zaten Hizbullah'ın askeri kanadını terör listesine almıştı. Şimdi de siyasi kanadını eklemiş oldu. Bu konu Lübnan'ı değil, İngiltere'yi ilgilendiriyor. Bizi ilgilendiren husus ise ilişkilerimizin zarar görmemesidir" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi AA
Hizbullah destekçileri, Lübnan'da sokağa çıktı. (Fotoğraf: Arşiv)
Hizbullah destekçileri, Lübnan'da sokağa çıktı. (Fotoğraf: Arşiv)

İngiliz İçişleri Bakanlığı, Lübnan Hizbullahı'nı siyasi kanadı dahil bütünüyle terör örgütleri listesine aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Lübnan'daki Hizbullah'ın yanı sıra Afrika'da faaliyet gösteren Anasır el-İslam ve JNIM örgütlerinin de terör listesine alındığı bildirildi.

Değişikliğin 1 Mart'ta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, kararın parlamentonun onayına tabi olacağı ifade edildi.

İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.

Bakanlık açıklamasında, yarından itibaren DHKP-C'nin kullandığı DHKC, DHKP ve DHKC/SPB isimlerinin de terör listesine alınacağı belirtildi.

İngiltere'de terör listesindeki bir gruba üye olmak veya destek çağrısında bulunmak 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. Terör listesindeki örgütlere ait sembollerinin taşınması yasaklanıyor.

İsrail karardan memnun


İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, siyasi kanadı dahil Lübnan Hizbullahı'nı bütünüyle terör örgütleri listesine almasından dolayı İngiltere'ye teşekkür etti.

Twitter hesabından paylaştığı mesajda Erdan, Hizbullah'ın siyasi kanadını terör örgütleri listesine almayan AB ülkelerine İngiltere'nin aldığı kararı takip etmeleri çağrısı yaptı.

Mesajında, İngiltere'nin kararından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdan, "Terörle gerçekten mücadele etmek isteyen herkes sahte 'askeri' ve 'siyasi' kanat ayrımını kabul etmemeli." ifadesini kullandı.

Hariri: Bizi ilgilendiren bir karar değil

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, İngiltere'nin siyasi kanadı dahil Lübnan Hizbullahı'nı bütünüyle terör örgütleri listesine almasının "ülkesini ilgilendiren bir konu olmadığını" söyledi.

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Başbakan Hariri, Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak için Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde bulunduğu sırada Mısır merkezli bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Hizbullah'ı terör örgütleri listesine almasına ilişkin konuştu.

İngiltere'nin söz konusu kararının ardından Lübnan'dan gelen resmi düzeydeki ilk açıklamada Hariri, "Karar, Lübnan'ı ilgilendirmiyor." ifadesini kullandı.

Hariri, "İngiltere zaten Hizbullah'ın askeri kanadını terör listesine almıştı. Şimdi de siyasi kanadını eklemiş oldu. Bu konu Lübnan'ı değil, İngiltere'yi ilgilendiriyor. Bizi ilgilendiren husus ise ilişkilerimizin zarar görmemesidir." dedi.

ABD'den açıklama: Takdirle karşılıyoruz

ABD yönetimi, İngiltere'nin, Lübnan Hizbullahı'nı siyasi kanadı dahil terör örgütleri listesine alma kararından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karara ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Pompeo, "ABD, İngiliz dostlarının Hizbullah'ı yasaklama kararını takdirle karşılıyor. Bu İran destekli terör örgütünün elinde Amerikan kanı var. Orta Doğu, Avrupa ve dünyada saldırılar düzenlemeye devam ediyorlar. Uluslararası beraberlik İran rejimiyle yüzleşmek için büyümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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