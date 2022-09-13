Dünya İngiltere Kralı sinirlendi Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum
AVRUPA

İngiltere Kralı sinirlendi: Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles, ziyaret için gittiği Kuzey İrlanda'daki bir imza töreninde kullandığı kalemin mürekkebinin akmasına sinirlenirken görüntülendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İngiltere Kralı sinirlendi: Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum
Kral 3. Charles.

Kuzey İrlanda'daki Hillsborough Kalesi'ne bugün yaptığı ziyaretin canlı yayınlandığı videoda, Kral 3. Charles'ın, ziyaretinin ardından ziyaretçi defterine 13 Eylül yerine yanlışlıkla 12 Eylül tarihini attığını söylediği görüldü.

"Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum."

  • Kral 3. Charles, eşi Camilla'nın yanlış tarihi imzaladığını hatırlatmasının ardından elindeki kalemin mürekkep akıtmasına sinirlenerek, "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum." dedi.

Videoda Kral 3. Charles'ın, eline mürekkep bulaşmasının ardından odayı terk ettiği ve deftere imzayı eşi Camilla'nın attığı görüldü.

Kral 3. Charles tahta çıkma töreninde imza atarken yardımcılarına kızgın bir ifadeyle masada elini koyacağı yerin boşaltılması talimatını verirken görüntülenmiş ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'nın tek kraliçesi Margrethe oldu
FOTOĞRAF 9
Title
Hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth dünya gündeminde ilk sırada yer almaya devam ediyor.
Title
İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan ismi olan Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıllık görev süresi boyunca 15 İngiltere başbakanı gördü.

İngiltere halkını derinden üzen ölümün ardından Kraliçe unvanlı bir diğer isim gündem oldu.
Title
DANİRMARKA’NIN İLK KRALİÇESİ 2. MARGRETHE

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, Avrupa'da en uzun süre tahtta kalan ismi olarak ön plana çıktı.
Title
Aynı zamanda Elizabeth'in ölümüyle hüküm süren tek kraliçe oldu.
Title
MONARŞİYE DESTEK ORANI ARTTI

Danimarka'da monarşiye destek oranı yüzde 45 iken, Kraliçe 2. Margrethe ile birlikte bu oran yüzde 80'lere yükseldi.
Title
Margrethe ile birlikte bugün Danimarka monarşisi dünyanın en popüler monarşilerinden biri olarak biliniyor.
Title
Tahttaki 50'nci yılını kutlamak için görkemli bir kutlama plananlanan ülkede, 2.Elizabeth'in ölümü nedeniyle kutlamalarının kapsamı daraltıldı.
Title
ÜLKENİN İLK KRALİÇESİ

Başken Kopenhag'da 16 Aralık 1940 yılında dünyaya gelen 2. Margrethe, tahta çıktığında ülkenin ilk kraliçesi unvanına sahip oldu.

AA'nın aktarımına göre; doğduğu dönemlerde Danimarka'da kadınların tahta geçmesi mümkün değilken, 1953 yılındaki referandumla bu yasa değiştirildi ve 3 kız kardeşin en büyüğü olan 2. Margrethe tahta geçen isim oldu.
Title
İKİNCİ İSİM CARL 16. GUSTAF

Öte yandan Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan ikinci ismi ise 48 yıldır kral olan 2. Margrethe'in kuzeni İsveçli Carl 16. Gustaf oldu.
Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'nın tek kraliçesi Margrethe oldu
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, İngiltere kraliçesi 2.Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'da en uzun süredir tahtta kalan kişisi ünvanını aldı. Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan ikinci isim ise 2. Margrethe'in kuzeni İsveçli Carl 16. Gustaf oldu.
Geleceğin petrolüşimdiden gücünü gösterdi

Geleceğin petrolü
şimdiden gücünü gösterdi

​Elektrikli otomobiller için kritik rol oynuyor.
Türk güreş tarihine geçti

Türk güreş tarihine geçti

Milli güreşçimiz ​Rıza Kayaalp, 5. kez dünya şampiyonu oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyeve taziye telefonu: Her zaman yanınızdayız

​'Akıl sağlığı yerinde değildir' raporu verildi.

​İşte projenin yapılacağı ilçeler.

​Bebeğinin mamasına zehir katan baba 'Mağdurum' dedi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların merakla beklediği detayları açıklıyor.

​Kemal Kılıçdaroğlu yine karıştırdı

​İBB Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.