Dünya İngiltere Ukraynaya Challenger 2 tankları gönderecek
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İngiltere Ukrayna’ya Challenger 2 tankları gönderecek

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, İngiltere’nin Ukrayna’ya Challenger 2 tankları göndereceğini ifade etti.

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Haber Merkezi İHA
İngiltere Ukrayna’ya Challenger 2 tankları gönderecek
Challenger 2 tankı

İngiltere Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklama göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy


Ukrayna’daki savaşın son durumunun ele alındığı görüşmede Rishi ve Zelenskiy, Ukrayna’ya küresel askeri ve diplomatik desteğin hızlandırılması konusunda mutabık kaldı. Başbakan Sunak, İngiltere’nin Challenger 2 tankları ve ek topçu sistemleri sağlanması da dahil olmak üzere ülkesinin Ukrayna’ya desteğini arttıracağını belirtti. Sunak ayrıca, kendisinin ve İngiltere hükümetinin Ukrayna’nın avantajlarını kullanmasına, Rusya’ya karşı savaşı kazanmasına ve kalıcı bir barışı sağlanmasına yol açacak türden bir desteği hızla sağlamak için uluslararası ortaklarla yoğun bir şekilde çalışacaklarını vurguladı.


Zelenskiy ise görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, desteğinden ötürü Sunak’a teşekkür ettiğini belirtti. Zelenskiy, "Bizi sadece savaş alanında güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda diğer ortaklara da doğru sinyali gönderecek kararlar için teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.


İngiltere ordusunun ana muhabere tankı Challenger 2, 1998 yılında envantere girmişti. Şu anda 2035 yılına kadar hizmette kalmasını sağlayacak işlemlerden geçirilen Challenger 2, Irak Savaşı’nda dikkat çekmişti.

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