Dünya İngiltere yüksek enflasyona çözümü dış borçlanmada buldu Başbakan Liz Truss istifaya çağrıldı
AVRUPA

İngiltere yüksek enflasyona çözümü dış borçlanmada buldu: Başbakan Liz Truss istifaya çağrıldı

Birleşik Krallık Başbakanı Liz Truss hükümetinin Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, İngiltere'de oluşan yüksek enflasyonla mücadele için yeni ekonomik programı açıkladı. Vergi indirimlerini sağlayan ve vergi artışlarının önüne geçen ekonomi programı muhalefet ve IMF tarafından tepkiyle karşılandı. Muhalefet söz konusu programı "kumar ekonomisi" olarak nitelendirirken, IMF ise vergi indirimlerinin ülkedeki gelir eşitsizliğini arttıracağını söyleyerek Liz Truss'ı uyardı.

Abone Ol Google News
Emre Ün Yeni Şafak
İngiltere yüksek enflasyona çözümü dış borçlanmada buldu: Başbakan Liz Truss istifaya çağrıldı
Liz Truss

Birleşik Krallık’ta, yeni göreve başlayan Liz Truss hükümeti son 50 senenin en büyük vergi indirim paketini açıkladı. Hazine Şansölyesi Kwasi Kwarteng, yükselen enflasyonla mücadele için yeni ekonomik programını açıklayarak radikal vergi indirimlerinin uygulanacağını duyurdu. Açıklanan mini bütçeye göre, yüksek gelirlilerden alınan %45 oranındaki yüksek gelir vergisi kaldırılacak, 2023’te uygulanması planlanan vergi artışları iptal edilecek, gelir vergisi ise %20’den %19’a indirilecek. Birleşik Krallık hükümeti, dış borçlanma yoluyla bütçesini dengelemeyi ve 45 milyar poundluk bir vergi indirimini uygulamayı planlıyor. Liz Truss hükümetinin amacı, artan enflasyonla mücadele etmek.

SON 40 YILIN EN YÜK ENFLASYONU

Ekonomik planın açıklanmasının ardından, İngiliz sterlini Asya piyasalarında tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. Dolar karşısında 1,0350’a kadar düştü. Truss hükümeti, ekonomik planını Britanya Merkez Bankası’nın politika faizini 50 baz puan artırıp 2,25 seviyesine çıkarmasından bir gün sonra açıklamıştı. Birleşik Krallık son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor.

KUMAR EKONOMİSİ

Açıklanan radikal ekonomik plan Britanya medyasının ve muhalefetin tepkisini çekti. Muhalefet İşçi Partisi yetkilileri ekonomik planı “kumar ekonomisi” olarak tanımlayarak Muhafazakar Parti’nin ülkeyi batıracağını söyledi ve Truss’ı istifaya çağırdı. Guardian, Spectator gibi medya kurumları ise yeni ekonomik plan nedeniyle ülkenin batacağı yönünde haberler servis etti.

Saat 17:08de kaydedildi

Saat 17:08'de kaydedildi

Tüyleri diken diken eden ses.
Müthiş petrol çıkacak

'Müthiş petrol çıkacak'

​Türkiye'deki kuyu açıldı : Bir ili zengin edecek.
Kremlin: Referandum yapılan bölgeler yarın Rusyaya katılacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda konuşuyor.

​Bakanlık yeni tarihi açıkladı.

​Sosyal konut projesiyle ilgili yeni müjdeyi duyurdu: 1 milyona çıkarılacak.

Sivas'ta alan incelemesinde bulundu.

​İBB'nin 'Antik Roma Hipodromu Projesi' uzmanları ayağa kaldırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.